Şanlıurfa'da skandal görüntüler: Boş arazide kesilmiş at kafası ve parçaları bulundu!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Koçören Mahallesi yakınlarında meydana gelen olayda, kırsal bölgede at kafası ve parçalarını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kesilmiş at başı ve çuval içerisinde çeşitli parçalar olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için inceleme çalışması başlattı.