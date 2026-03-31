Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, TÜİK ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2026 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 artarak 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat yüzde 5,5 artarak 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dış ticaret istatistikleri açıklandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında ihracat bir önceki yıla göre yüzde 1,5 artışla 21 milyar 49 milyon dolar, ithalat ise yüzde 5,5 artışla 30 milyar 80 milyon dolar olarak gerçekleşti. Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yıla göre yüzde 15,9 artarak 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,0'a geriledi. Ocak-Şubat döneminde ise dış ticaret açığı yüzde 13,8 artarak 17 milyar 415 milyon dolara ulaştı ve ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 70,4'e indi. Şubat ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8 oldu. Şubat ayında en fazla ihracat Almanya'ya yapılırken, en fazla ithalat Çin'den yapıldı.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 1,3 AZALDI, İTHALAT YÜZDE 2,8 ARTTI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 azalarak 41 milyar 361 milyon dolar, ithalat yüzde 2,8 artarak 58 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dönem Değerlendirme Tutarı (Milyar USD) Değişim Oranı (%) 2026 Ocak-Şubat İhracat 41,361 -1,3 2026 Ocak-Şubat İthalat 58,776 +2,8

ŞUBAT AYINDA ENERJİ ÜRÜNLERİ VE ALTIN HARİÇ İHRACAT YÜZDE 4,4, İTHALAT YÜZDE 12,8 ARTTI

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2026 Şubat ayında yüzde 4,4 artarak 19 milyar 99 milyon dolardan, 19 milyar 935 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 12,8 artarak 20 milyar 328 milyon dolardan, 22 milyar 928 milyon dolara yükseldi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret açığı Şubat ayında 2 milyar 993 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 8,7 artarak 42 milyar 863 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 86,9 oldu.

Gösterge Değer (Şubat 2023) Değer (Şubat 2024) Değişim Oranı Enerji Ürünleri ve Parasal Olmayan Altın Hariç İhracat 19 milyar 99 milyon dolar 19 milyar 935 milyon dolar + %4,4 Enerji Ürünleri ve Parasal Olmayan Altın Hariç İthalat 20 milyar 328 milyon dolar 22 milyar 928 milyon dolar + %12,8 Enerji Ürünleri ve Parasal Olmayan Altın Hariç Dış Ticaret Açığı - 2 milyar 993 milyon dolar - Enerji Ürünleri ve Parasal Olmayan Altın Hariç Dış Ticaret Hacmi - 42 milyar 863 milyon dolar + %8,7 Enerji ve Altın Hariç İhracatın İthalatı Karşılama Oranı - %86,9 -

DIŞ TİCARET AÇIĞI ŞUBAT AYINDA YÜZDE 15,9 ARTTI

Şubat ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,9 artarak 7 milyar 796 milyon dolardan, 9 milyar 31 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Şubat ayında yüzde 72,7 iken, 2026 Şubat ayında yüzde 70,0'a geriledi.

Açıklama Değer Yüzde Değişim Dış Ticaret Açığı (Milyar $) 9,31 +15,9% İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) 70,0 -2,7% (2025'e göre)

DIŞ TİCARET AÇIĞI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE YÜZDE 13,8 ARTTI

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 13,8 artarak 15 milyar 306 milyon dolardan, 17 milyar 415 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde yüzde 73,2 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 70,4'e geriledi.

Dönem Dış Ticaret Açığı (Milyar $) Açıklık (Artış Yüzdesi) İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (%) Ocak-Şubat 2025 15.306 - 73,2 Ocak-Şubat 2026 17.415 %13,8 70,4

ŞUBAT AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 93,8 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2026 Şubat ayında imalat sanayinin payı yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,0, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu.

Ocak-Şubat döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 93,3, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 4,4, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Dönem Ekonomik Faaliyet Pay (%) Şubat 2026 İmalat Sanayi 93,8 Şubat 2026 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 4,0 Şubat 2026 Madencilik ve Taşocakçılığı 1,5 Ocak-Şubat 2026 İmalat Sanayi 93,3 Ocak-Şubat 2026 Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık 4,4 Ocak-Şubat 2026 Madencilik ve Taşocakçılığı 1,6

ŞUBAT AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 72,2 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2026 Şubat ayında ara mallarının payı yüzde 72,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,4 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,8 oldu.

İthalatta, 2026 Ocak-Şubat döneminde ara mallarının payı yüzde 72,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,8 ve tüketim mallarının payı yüzde 13,5 oldu.

Kategori 2026 Şubat 2026 Ocak-Şubat Ara Malları %72,2 %72,2 Sermaye Malları %13,4 %13,8 Tüketim Malları %13,8 %13,5

ŞUBAT AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Şubat ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 855 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 246 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 238 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 112 milyon dolar ile İtalya, 928 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,3'ünü oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 3 milyar 635 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 525 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 2 milyar 454 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 162 milyon dolar ile İtalya ve 1 milyar 711 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 30,2'sini oluşturdu.

Ülke Şubat Ayı İhracat (Dolar) Ocak-Şubat Dönemi İhracat (Dolar) Almanya 1.855.000.000 3.635.000.000 Birleşik Krallık 1.246.000.000 2.525.000.000 ABD 1.238.000.000 2.454.000.000 İtalya 1.112.000.000 2.162.000.000 Fransa 928.000.000 1.711.000.000 İlk 5 Ülkenin Toplam İhracattaki Payı %30,3 %30,2

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Şubat ayında Çin'den yapılan ithalat 4 milyar 125 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 2 milyar 497 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 211 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 685 milyon dolar ile İsviçre, 1 milyar 352 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,5'ini oluşturdu.

Ocak-Şubat döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 8 milyar 409 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 576 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 4 milyar 80 milyon dolar ile Almanya, 3 milyar 164 milyon dolar ile ABD, 2 milyar 959 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 41,2'sini oluşturdu.

Şubat Ayı İthalat Verileri Ülke İthalat Değeri (USD) Toplam İthalat İçindeki Payı (%) Çin 4.125.000.000 Rusya Federasyonu 2.497.000.000 Almanya 2.211.000.000 İsviçre 1.685.000.000 ABD 1.352.000.000 İlk 5 Ülke Toplamı 39,5

Ocak-Şubat Dönemi İthalat Verileri Ülke İthalat Değeri (USD) Toplam İthalat İçindeki Payı (%) Çin 8.409.000.000 Rusya Federasyonu 5.576.000.000 Almanya 4.080.000.000 ABD 3.164.000.000 İsviçre 2.959.000.000 İlk 5 Ülke Toplamı 41,2

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 1,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2026 Şubat ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 1,2, ithalat yüzde 1,1 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2026 yılı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 1,5, ithalat yüzde 5,5 arttı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 3,2 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Şubat ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'dir. Ocak-Şubat döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 93,3'tür. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,3'tür.

Şubat ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11,2'dir. Ocak-Şubat döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 79,6'dır. Ocak-Şubat döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,0'dır.

Kategori Dönem Toplam İhracat Payı (%) İmalat Sanayi İhracatındaki Yüksek Teknoloji Payı (%) Toplam İthalat Payı (%) İmalat Sanayi İthalatındaki Yüksek Teknoloji Payı (%) İmalat Sanayi Ürünleri (ISIC Rev.4) Şubat 93,8 - 80,9 - Yüksek Teknoloji Ürünleri Şubat - 3,2 - 11,2 İmalat Sanayi Ürünleri (ISIC Rev.4) Ocak-Şubat 93,3 - 79,6 - Yüksek Teknoloji Ürünleri Ocak-Şubat - 3,3 - 12,0

ÖZEL TİCARET SİSTEMİNE GÖRE İHRACAT 2026 YILI ŞUBAT AYINDA 19 MİLYAR 360 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre, 2026 yılı Şubat ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 19 milyar 360 milyon dolar, ithalat yüzde 6,8 artarak 28 milyar 593 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Şubat ayında dış ticaret açığı yüzde 16,2 artarak 7 milyar 948 milyon dolardan, 9 milyar 233 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Şubat ayında yüzde 70,3 iken, 2026 Şubat ayında yüzde 67,7'ye geriledi.

Kategori Değer Yüzde Değişim (Bir Önceki Yıla Göre) İhracat (Şubat 2026) 19 milyar 360 milyon dolar +2,9% İthalat (Şubat 2026) 28 milyar 593 milyon dolar +6,8% Dış Ticaret Açığı (Şubat 2026) 9 milyar 233 milyon dolar +16,2% İhracatın İthalatı Karşılama Oranı (Şubat 2026) 67,7% -2,6 puan (2025 Şubat'a göre)

İHRACAT 2026 YILI OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 37 MİLYAR 992 MİLYON DOLAR OLDU

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,3 azalarak 37 milyar 992 milyon dolar, ithalat yüzde 4,6 artarak 56 milyar 127 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Şubat döneminde dış ticaret açığı yüzde 16,4 artarak 15 milyar 576 milyon dolardan, 18 milyar 135 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2025 Ocak-Şubat döneminde yüzde 71,0 iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 67,7'ye geriledi.