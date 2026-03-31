Elinde nakit kalanlar yandı! Mert Başaran kriz ortamında doğru yatırımın formülünü verdi

Mart 31, 2026 11:15
altın, dolar, Euro, hisse senedi

Jeopolitik risk ortamında altın, dolar, Euro, hisse senedi gibi yatırım araçlarından hangisi daha avantajlı? Ekonomist Mert Başaran, katıldığı bir Youtube programında içinde bulunduğumuz piyasa şartlarında en doğru yatırım hamleleri hakkında kritik bilgiler verdi.

1 MİLYON DOLAR NASIL KAZANILIR?

Başaran, yatırımda en kritik yaklaşımın “tek bir varlıkta kalmak değil, doğru zamanda geçiş yapmak” olduğunu söyleyerek, "Parayı belli noktalara geçireceksiniz. Oradan oraya geçeceksiniz. 1 milyon dolar yapmak istiyorsanız, paranız belli bir noktaya geldikten sonra oradan çıkıp diğerine geçeceksiniz. Sonra yine çıkıp başka birine geçeceksiniz ve sepetinizi biraz geniş tutacaksınız. Olur mu arkadaşlar? Olur. Bütün zenginlere bakın; hepsi 30–40 yıl önce böyle noktalardaydı"
 

enflasyon olan yerlerde nakitte çok uzun durmak

Enflasyon ortamında en büyük riskin yanlış yerde beklemek olduğunu vurgulayan Başaran, "Bakın büyük kumar enflasyon olan yerlerde nakitte çok uzun durmak. Büyük kumarda çok dikkat edin" diyerek yatırımcıları uyardı
 

yokluktan gelenler başarılı oluyor

Motivasyon ve zihniyetin önemine de değinen Başaran, yatırımın sadece para değil aynı zamanda bir bakış açısı meselesi olduğunu söyleyerek "Dolayısıyla ümidinizi kaybetmeyin. Hiçbir şey anlatıldığı gibi değil. ‘Sadece zenginler zengin olur’ diye bir şey yok. Genelde yokluktan gelenler başarılı oluyor" dedi.

 

Gümüş, altın, Nasdaq, Bitcoin

NE ALMAK GEREKİYOR?

Programda gelen "Gümüş, altın, Nasdaq, Bitcoin pahalı geliyor, ne yapmalıyım?" sorusuna "Ben de aynı düşünüyorum. Şu anda birçok şey pahalı. Türkiye borsası nispeten daha makul görünüyor" şeklinde cevap verdi.

 

NAKİT FON BORSA

Bu noktada yatırımcıya üç alternatif sunarak "Bu durumda ya nakitte kalacaksın, para piyasası fonlarında duracaksın ya da borsada belirli seviyelerde (örneğin 12.500 civarı) kademeli alım yapacaksın" dedi.
 

malda kal, hayatta kal

KÜRESEL RİSK UYARISI

Başaran, küresel gelişmelere de dikkat çekerek enerji piyasasındaki sorunların enflasyonu tetikleyeceğini belirtip "Şu an dünyada büyük bir kriz var. Petrol bölgelerinde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Bu savaş beklenildiği gibi gitmedi. Petrol fiyatları artıyor, LNG tesisleri vuruldu ve toparlanması yıllar sürecek. Bu da küresel enflasyonu artıracak. Pandemi öncesinde söylediğim gibi ‘malda kal, hayatta kal’ durumu tekrar gelebilir" şeklinde konuştu.
 

Carry trade

Döviz tarafında da dikkatli olunması gerektiğini belirten Başaran, "Yıllardır düşük tutuluyor. Carry trade ile para geliyor. Ama bu durum sonsuza kadar gitmez. Bir noktada daha sert hareketler olabilir. Seçim öncesi çok beklemiyorum ama sonrasında olabilir" dedi.

 

DÖVİZ Mİ ALTIN MI?

En çok merak edilen konulardan biri olan döviz–altın tercihi hakkında "Uzun vade için konuşuyorsak, evet, genelde mantıklıdır. Çünkü altın ile döviz aynı şey değildir. Dolar sadece bir ‘para birimi’, yani tek başına bir değer taşıma aracı. Ama altın, tarih boyunca değerini koruyan bir varlık. Basit bir benzetmeyle: Dolar almak boş bir bardak almak gibi. Altın almak ise içi dolu bir bardak gibi—hem bardağın kendisi var hem içindeki değer" dedi.
 

"Kısa vadede altın

Ancak zamanlama konusunda "Kısa vadede altın zaten hızlı yükseldiyse, hemen girince kısa süreli düşüş yakalayabilirsin" şeklinde konuştu.
 

yatırımcılar için yol haritası

STRATEJİ NE OLABİLİR?

Başaran, yatırımcılar için yol haritasını şu şekilde özetledi:

Uzun vade (yıllar): Döviz bozup altın almak genelde mantıklı

Orta vade: Kademeli almak daha sağlıklı

Kısa vade: Dikkatli olmak lazım, çünkü altın pahalıyken alınırsa düşüş görülebilir
 

dövizi altına çevirmek

"Tüm dövizi bir anda altına çevirmek yerine, parça parça (kademeli) geçiş yapmak. Böylece hem zirveden alma riskini azaltırsın hem de fırsatları kaçırmazsın" diyen Başaran, mevcut piyasa koşulları zorlayıcı olsa da doğru strateji, sabır ve disiplinle önemli kazanç fırsatlarının mümkün olduğunu vurguladı.
 

