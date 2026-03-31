Tezgahın boyunu aştı, tartı zor dayandı: 120 kiloluk turna balığı görenleri hayrete düşürdü!

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde Fırat Nehrinde köylüler tarafından yakalanan dev turna balığı, balıkçılara toptan olarak satıldı. Çermik'te balıkçılık yapan Halil Taşkın isimli vatandaş, 120 kiloluk turna balığını parçalayarak vatandaşlara kilosunu 350 liradan sattı. Vatandaşlar tarafından büyük bir merakla izlenen dev turna balığı satışı yoğun bir talep gördü. Halil Taşkın, balığı toptan satın aldığını çok büyük olduğu için kiloyla satmak zorunda kaldığını belirterek, balığın saatler içerisinde tamamen satıldığını söyledi.