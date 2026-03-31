Başrolünde Derya Pınar Ak ile Çağlar Ertuğrul'u buluşturan Çirkin dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ile izleyenlerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Çetin Tekindor, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosunda 'Lale' karakteri ile ekranlara dönen Başak Gümülcinelioğlu'nun biyografisi uzun bir aradan sonra yeniden gündeme taşındı. Çirkin dizisinde önemli karakterlerden biri olan 'Lale'nin, Kadir ile olan ilişkisiyle birlikte hikayeye derinlik katacak olan oyuncu Başak Gümülcinelioğlu'nun özel hayatını sizler için araştırdık. Peki Çirkin dizisinin Lale'si Başak Gümülcinelioğlu gerçek hayatta kimdir? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, sevgilisi var mı? Başak Gümülcinelioğlu'nun rol aldığı yapımlar neler?

Özetle

HABERİN ÖZETİ Çirkin dizisinin Lale'si Başak Gümülcinelioğlu kimdir, evli mi? Başak Gümülcinelioğlu kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? Çirkin dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu'nun hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. Başak Gümülcinelioğlu, 1991 doğumlu ve 35 yaşındadır. Müzisyen, mimar ve oyuncu olan Gümülcinelioğlu, Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi mezunudur ve oyunculuk eğitimleri almıştır. Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Çağrı Çıtanak ile 9 Ekim 2022'de evlenmiştir. Çirkin dizisi Star TV'de yayınlanmaktadır. Dizinin başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul paylaşmaktadır.

ÇİRKİN DİZİSİNİN LALE'Sİ BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU KİMDİR?

Haftanın her pazar günü Star TV ekranlarında yer verilecek olan Çirkin dizisinde 'Lale' rolü ile sevenleri karşısına çıkacak olan Başak Gümülcinelioğlu, 1991 doğumlu olup 2026 yılı itibarıyla 35 yaşındadır.

İstanbul'un tarih kokan semtlerinden biri olan Fatih'te dünyaya gelen başarılı müzisyen, mimar ve oyuncu Başak Gümülcinelioğlu Lise'yi Bahçelievler Anadolu Lisesinde okudu.

Liseyi okurken yaz aylarında Londra, Cenevre ve Brüksel'deki yaz okullarına gitti.

Mezuniyet sonrası AFS programından kazandığı bursla bir yıl ABD'nin Kansas eyaletindeki kasabada liseye devam ederek ikinci lise diplomasını eline aldı.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN MESLEK KARİYERİ MERAK EDİLDİ

Sağlık problemleri nedeniyle eğitimini yarıda keserek Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Yükseköğrenimine Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesinde devam etti.

Mezuniyet sonrası İstanbul Teknik Üniversitesinde mimari tasarım üzerine yüksek lisans yaparak mimarlık bürosunda görev aldı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk, ve daha sonrasında ise Londra'daki LAMDA Oyunculuk Okuluda oyunculuk eğitimleri aldı. Buradaki eğitimleri de bittikten sonra Türkiye'de 3 yıl boyunca İstanbul Halk Tiyatrosu'nda oyunculuk yaptı.

2018'de BKM Tiyatrosu'nun sahnelediği Hababam Sınıfı müzikalinde kendini kanıtladı.

Tiyatro oyunculuğunun dışında TV projelerinde de çok sayıda popüler dizide rol aldı.

Hande Erçel'in başrolde olduğu Sen Çal Kapımı dizisinde sözü ve bestesi (Kaya Çandar ile birlikte) kendisine ait olan şarkıyı seslendirdi.

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU'NUN ROL ALDIĞI BAZI PROJELER:

Sen Çal Kapımı

Yargı (Hakime Neva)

Erkenci Kuş

Aşk Laftan Anlamaz

BAŞAK GÜMÜLCİNELİOĞLU EVLİ Mİ?

Ekranların başarılı oyuncusu Başak Gümülcinelioğlu, televizyon ekranlarında 9 Ekim 2022 yılında yayınlanmaya başlayan Sen Çal Kapımı dizisindeki partneri Çağrı Çıtanak ile evlenmiştir.

Başak Gümülcinelioğlu ile Çağrı Çıtanak çifti Kemerburgaz'da yakın aile dostları ve arkadaşlarını çağırdıkları bir törenle hayatlarını birleştirmiştir.

ÇİRKİN DİZİSİNDE ROL ALAN DİĞER OYUNCULAR:

İlk bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanan Çirkin dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şöyledir:

Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Erva Özel, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor.