Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

5G ile iletişimde güçlü Türkiye! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de Türkiye'nin 5G'ye geçişini resmen ilan edeceğini törende açıklamalarda bulundu. Türkiye'de 5G teknolojisinin yeni bir sayfa açacağını aktaran Erdoğan, "Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli toprak olmaktan çıktı. Teknoloji ile güçlü olmak şart" dedi. 5G'nin başlangıçta 81 il merkezinde devreye alacağını söyleyen Erdoğan, "5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız" diye konuştu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 14:38
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 15:12

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

HABERİN ÖZETİ

5G ile iletişimde güçlü Türkiye! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G teknolojisinin ülkeye hayırlı olmasını dileyerek, dijital bağımsızlığın teknoloji ile güçlenerek sağlanacağını belirtti.
5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.
5G teknolojisi yeni bir sayfa açacak.
Bu teknoloji enerji ve üretim verimimizi yükseltecek.
Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli toprak olmaktan çıktı.
Teknoloji ile güçlü olmak şart.
Verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi sıkıntı var demektir.
"5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.

"TEKNOLOJİ İLE GÜÇLÜ OLMAK ŞART"

5G teknolojisi yeni bir sayfa açacak. Bu teknoloji enerji ve üretim verimimizi yükseltecek. Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli toprak olmaktan çıktı. Teknoloji ile güçlü olmak şart.

"5G DİJİTAL BAĞIMSIZLIĞIMIZI PERÇİNLEYECEK"

Verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi sıkıntı var demektir. Savaşlar siber güvenliğin de önemini artırdı. 5G dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek.

"TEKNOLOJİDE TAM BİR SEFERBERLİK İLAN ETTİK"

5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini özellikle güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız. Biz yapamayız diyen öz güven yoksunlarına kulak asmadan, bu ülkenin parlak beyinlerine inanarak teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik.

"5G İLE İLETİŞİM ŞEKİL DEĞİŞTİRECEK"

Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Şebeke alt yapımızda mümkün olan yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. 5G ile iletişim hızımız öncekine göre tam 10 kat artıyor, gecikme süresi 1 milisaniyeye kadar düşüyor. 5G ile iletişim şekil değiştirecek.

OSB'lerde, limanlarda, büyük tesislerde münhasir 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Ulusal markalarımızın yurrt dışındaki rekabet gücü daha da pekişecek. Eğitimde artırılmış gerçeklik daha fazla kullanılacak. Akıllı tarım uygulamasıyla yüksek verimli bir üretim sağlanacak. 5G ile yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz."

https://www.youtube.com/watch?v=0SAUIyvNA5s

haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#Gündem
#Son Dakika
#Önemli
#haber
#detaylar
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.