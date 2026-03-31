5G ile iletişimde güçlü Türkiye! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
"5G'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Dijital bağımsızlığımızı daha da perçinleyecek 5G teknolojisinin kurulum sürecinde emeği geçen herkesi hem şahsım hem de milletim adına tebrik ediyorum.
5G teknolojisi yeni bir sayfa açacak. Bu teknoloji enerji ve üretim verimimizi yükseltecek. Günümüz dünyasında egemenlik coğrafya temelli toprak olmaktan çıktı. Teknoloji ile güçlü olmak şart.
Verilerinizi koruyamıyorsanız egemenliğinizde çok ciddi sıkıntı var demektir. Savaşlar siber güvenliğin de önemini artırdı. 5G dijital bağımsızlığımızı perçinleyecek.
5G'nin veri merkezleri, bulut altyapıları, siber güvenlik kapasitesi ile birlikte düşünüldüğünde milli güvenlik meselesi olduğu son derece açıktır. Devlet kurumlarına ait verilerin güvenliğini özellikle güçlendirme noktasında ilave tedbirleri önümüzdeki dönemde peyderpey devreye alacağız. Biz yapamayız diyen öz güven yoksunlarına kulak asmadan, bu ülkenin parlak beyinlerine inanarak teknolojide tam bir seferberlik ilan ettik.
Başlangıçta 81 il merkezimizde devreye alacağımız 5G'yi iki sene içinde ülkemizin her karışında hizmete sunacağız. Şebeke alt yapımızda mümkün olan yerli ve milli ürün kullanımını hedefliyoruz. 5G ile iletişim hızımız öncekine göre tam 10 kat artıyor, gecikme süresi 1 milisaniyeye kadar düşüyor. 5G ile iletişim şekil değiştirecek.
OSB'lerde, limanlarda, büyük tesislerde münhasir 5G şebekeleri yaygınlaşacak. Ulusal markalarımızın yurrt dışındaki rekabet gücü daha da pekişecek. Eğitimde artırılmış gerçeklik daha fazla kullanılacak. Akıllı tarım uygulamasıyla yüksek verimli bir üretim sağlanacak. 5G ile yeni kazanım ve avantajlar elde edeceğiz."
https://www.youtube.com/watch?v=0SAUIyvNA5s
Son dakika haberinin detayları gelecek...