5G uyumlu telefonlar listesi! Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei'nin 5G destekleyen modelleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye genelinde mobil internet hızını katbekat artıracak 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen kullanıma sunuluyor.

Kullanıcıların, 5G'nin vaat ettiği yüksek bant genişliğinden ve kesintisiz bağlantı imkanından faydalanabilmesi adına telefonlarının da 5G ile uyumlu olduğundan emin olması gerekiyor.

Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO ve Realme gibi teknoloji devlerinin pazara sunduğu güncel cihazlar yeni altyapıya tam destek sunmakta.

Peki 5G uyumlu telefonlar hangileri? İşte bilmeniz gerekenler...

5G UYUMLU IPHONE MODELLERİ

  • iPhone 17 Serisi: iPhone 17, iPhone 17e, iPhone Air, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max
  • iPhone 16 Serisi: iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15 Serisi: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14 Serisi: iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13 Serisi: iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12 Serisi: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max
  • iPhone SE (3. Nesil)

5G DESTEKLEYEN SAMSUNG TELEFONLAR

  • Galaxy Z (Katlanabilir): Z Fold3, Z Flip3 ve üzeri modeller
  • Galaxy S (Amiral Gemisi): S21 FE, S22, S22+, S22 Ultra, S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S26 Serisi
  • Galaxy A (Orta Segment): A06 Serisi, A07 Serisi, A14, A17, A23, A26, A36, A53, A54, A55, A56, A73
  • Galaxy M & F & C: M06, M14, M15, F06, F70e, C55

XIAOMI, REDMI, POCO'NUN 5G UYUMLU TELEFONLARI

  • Xiaomi: Xiaomi 17, 15, 14, 13, Mix Flip, 12 serisi, Mi 11
  • Redmi Note: Redmi K80, Redmi Note 14, Redmi Note 13 Pro 5G, Redmi Note 13, Redmi K70, Redmi Note 12
  • Redmi K ve Turbo: K90, K90 Pro Max, K80, K80 Pro, K80 Ultra, K70, K70 Ultra, Turbo 5, Turbo 4
  • POCO: F8 Pro, F8 Ultra, F7, F7 Pro, F7 Ultra, F6, F6 Pro, X7, X7 Pro, X6 Pro, M8, M7

HUAWEI'NİN 5G UYUMLU MODELLERİ

  • Mate Serisi: Mate 30, Mate 30 Pro, Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro+, Mate 60 Pro, Mate X, Mate Xs
  • P / Pura Serisi: P40, P40 Pro, P40 Pro+
  • Nova Serisi: Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 15

Not: ABD'nin çip yaptırımları nedeniyle Huawei'nin 5G desteğine sahip modelleri oldukça sınırlı bulunuyor.

5G UYUMLU TELEFONLAR - OPPO

  • Reno Ailesi: Reno 10, Reno 11 F, Reno 12 F, Reno 13 F, Reno 14
  • F Serisi: F25 Pro, F27, F29 Pro, F31 Pro+
  • K Serisi: K12x, K13, K13 Turbo Pro

5G UYUMLU AKILLI TELEFONLAR - REALME

  • Realme 12 Pro
  • Realme 12 5G
  • Realme 10
  • Realme C65

TELEFONUM 5G DESTEKLİYOR MU NASIL ANLARIM?

Listemizde, akıllı telefon üreticilerinin genellikle bilinen ve popüler cihazları arasından 5G desteği barındıran modelleri listeledik. Ancak telefonunuzun bu listede olmaması, 5G özelliğine sahip olmadığı anlamına gelmiyor.

Cihazınızın orijinal kutusunda, Ayarlar > Hakkında kısmında veya teknik özellikler kısmında 5G ibaresini arayın. Varsa orada mutlaka yazacaktır.

5G ÖZELLİĞİNİ AKTİF ETME - TÜRK TELEKOM

Türk Telekom (TT Mobil) hattınızda 5G özelliğini aktif etmek için 5G yazıp 5555'e mesaj gönderebilirsiniz.

TURKCELL HATLARDA 5G NASIL AÇILIR?

Turkcell müşterisi olarak 5G servisinden yararlanmak için telefonunuzun mesajlar bölümünü açın ve 5G yazıp 2200'a gönderin.

VODAFONE HATLARDA 5G'Yİ AÇMA

Vodafone hatlarda 5G özelliğini kullanabilmek için 5G yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterli oluyor.

5G özelliğini iPhone veya Android akıllı telefonunuzun ayarlarından da aktif hale getirmeyi unutmayın.

