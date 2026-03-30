5G uyumlu telefonlar listesi! Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei'nin 5G destekleyen modelleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye genelinde mobil internet hızını katbekat artıracak 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 itibarıyla resmen kullanıma sunuluyor.
Kullanıcıların, 5G'nin vaat ettiği yüksek bant genişliğinden ve kesintisiz bağlantı imkanından faydalanabilmesi adına telefonlarının da 5G ile uyumlu olduğundan emin olması gerekiyor.
Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO ve Realme gibi teknoloji devlerinin pazara sunduğu güncel cihazlar yeni altyapıya tam destek sunmakta.
Peki 5G uyumlu telefonlar hangileri? İşte bilmeniz gerekenler...
Not: ABD'nin çip yaptırımları nedeniyle Huawei'nin 5G desteğine sahip modelleri oldukça sınırlı bulunuyor.
Listemizde, akıllı telefon üreticilerinin genellikle bilinen ve popüler cihazları arasından 5G desteği barındıran modelleri listeledik. Ancak telefonunuzun bu listede olmaması, 5G özelliğine sahip olmadığı anlamına gelmiyor.
Cihazınızın orijinal kutusunda, Ayarlar > Hakkında kısmında veya teknik özellikler kısmında 5G ibaresini arayın. Varsa orada mutlaka yazacaktır.
Türk Telekom (TT Mobil) hattınızda 5G özelliğini aktif etmek için 5G yazıp 5555'e mesaj gönderebilirsiniz.
Turkcell müşterisi olarak 5G servisinden yararlanmak için telefonunuzun mesajlar bölümünü açın ve 5G yazıp 2200'a gönderin.
Vodafone hatlarda 5G özelliğini kullanabilmek için 5G yazıp 7000'e SMS göndermeniz yeterli oluyor.
5G özelliğini iPhone veya Android akıllı telefonunuzun ayarlarından da aktif hale getirmeyi unutmayın.