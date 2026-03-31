2 otomobilin karıştığı kaza kamerada

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Sürücüleri öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri bir binanın bahçe duvarına çarparak yıktı. Olay yerine gelen ekipler, duvara çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Ağır yaralı sürücüyü ile diğer otomobildeki 4 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

