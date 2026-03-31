Kosova Priştine’de vefa örneği: Bir kafenin girişine asılan yazı görenleri duygulandırdı!

Kosova’nın başkenti Priştine’de faaliyet gösteren bir işletme, Türk vatandaşlarına yönelik başlattığı anlamlı kampanya ile gündeme oturdu. Kafe girişine asılan notta, tüm Türk taraftarlara çay ve kahvenin ücretsiz olduğu belirtilirken, gerekçe olarak gösterilen ifade okuyanları duygulandırdı. Kafenin astığı yazıda: "Tüm Türk taraftarlara kahve ve çay ikramımızdır. 1999'da siz ödediniz, bugün hiçbir borcunuz yok." ifadeleri kullanıldı.