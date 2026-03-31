ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın katlanabilir iPhone Fold modelinden sızıntılar gelmeye devam ediyor. "Şirketin tarihindeki en büyük donanım revizyonu" olarak nitelendirilen iPhone Fold cihazının, kullanıcılara kelimenin tam anlamıyla dudak uçuklatan bir fiyatla sunulması bekleniyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Apple'ın katlanabilir telefonu iPhone Fold'un tahmini Türkiye fiyatı belli oldu ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın, yüksek fiyatlı ve gelişmiş özelliklere sahip olacağı beklenen katlanabilir iPhone Fold modelinin detayları ve üretim takvimi sızdırıldı. iPhone Fold'un fiyatının 2 bin ile 2 bin 500 dolar arasında olması bekleniyor. Cihazda kitap formunda katlanabilen, içte 7.8 inç ve dışta 5.5 inçlik ekranlar bulunacak. Face ID yerine yan tuşa entegre edilmiş Touch ID sistemi yer alacak. Kasa malzemesi olarak titanyum alaşımı, menteşe sisteminde ise paslanmaz çelik ve titanyum birleşimi kullanılacak. Seri üretime 2026 yılının son çeyreğinde geçilmesi ve 2026 yılı için 3 ila 5 milyon adet sevkiyat hedefleniyor.

KATLANABİLİR IPHONE'UN BEKLENEN FİYATI

Sektörün tanınmış analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun paylaştığı son raporlara göre, iPhone Fold fiyatı 2 bin ile 2 bin 500 dolar bandında konumlanacak. Günümüzde piyasada bulunan Samsung Galaxy Z Fold 7 ve Google Pixel 10 Pro Fold gibi rakiplerin fiyatlandırmasına paralel bir strateji izleneceği görülüyor.

Güncel dolar/TL kuruna göre iPhone Fold Türkiye pazarında en az 90 bin TL + vergiler etiketine sahip olabilir.

IPHONE FOLD ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Cihazın donanım özellikleri de yavaş yavaş netleşiyor. Kitap formunda katlanabilen tasarım dilini benimseyecek telefon, iç kısımda 7.8 inçlik pürüzsüz bir ekranla gelirken dış kapakta 5.5 inçlik bir panel barındıracak.

Kalınlık ve iç alan kısıtlamaları sebebiyle Face ID teknolojisinden vazgeçileceği, yerine yan tuşa entegre edilmiş Touch ID sisteminin geri döneceği belirtiliyor. Katlandığında 9 ile 9.5 milimetre açıldığında ise 4.5 ile 4.8 milimetre gibi oldukça ince bir profile sahip olacak.

Kasa malzemesi olarak titanyum alaşımı tercih edilecek. Menteşe sisteminde paslanmaz çelik ve titanyum birleşimi kullanılacak. Ayrıca ultra ince iPhone 17 serisinde gördüğümüz yüksek yoğunluklu batarya hücreleri katlanabilir modele de güç verecek.

Arka tarafta çift lensli bir kamera kurulumu yer alacak. Hem açık hem de kapalı konumda kullanılabilecek tek bir ön kamera özçekim ve görüntülü görüşme ihtiyaçlarını karşılayacak.

ÜRETİM TAKVİMİ VE SATIŞ HEDEFLERİ BELLİ OLDU

Kuo'nun raporu, cihazın geliştirme sürecine dair kritik tarihleri de gün yüzüne çıkarıyor. Seri üretime geçiş için işaret edilen tarih 2026 yılının son çeyreği.

İlk nesil cihazın karmaşık yapısı sebebiyle üretim hacminin kısıtlı kalacağı, 2026 yılı için 3 ila 5 milyon ünite civarında bir sevkiyat beklendiği aktarılıyor. 2027 yılının ikinci yarısında üretime girecek ikinci nesil modelle birlikte toplam katlanabilir iPhone sevkiyatlarının 20 milyon adede ulaşması hedefleniyor.