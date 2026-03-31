Şiirlerine yıllarca beklediği ilgiyi göremeyen Sivaslı halk ozanı Ömer Şahin çareyi teknolojide buldu. Kendi yazdığı eserleri yapay zeka yardımıyla türküye dönüştüren Şahin, sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenmeye ulaşmış durumda.

HABERİN ÖZETİ Kimse eserlerini okumadı, çareyi yapay zekada buldu! Tıklanma rekorları kırıyor Yıllarca beklediği ilgiyi göremeyen Sivaslı halk ozanı Ömer Şahin, kendi eserlerini yapay zeka yardımıyla türküye dönüştürerek sosyal medyada 1 milyondan fazla izlenmeye ulaşmıştır. 1980 yılından beri şiir yazan Şahin, binin üzerinde eser kaleme almıştır. Eserlerini yapay zeka ile türküye dönüştürerek daha geniş kitlelere ulaşmayı hedeflemektedir. 'Ey Vefasız' adlı türküsü 1 milyon 700 binin üzerinde izlenmeye ulaşmıştır. Şahin, geleneksel yöntemlerle eserlerinin değerlendirilme imkânı bulamadığı için yapay zekaya yöneldiğini belirtmiştir. Yapay zekanın geleneksel âşıklığın yerini tutmayacağını ancak hızlı üretim yapabildiğini ifade etmiştir.

1980 yılından bu yana şiir yazan Şahin'in, bugüne kadar binin üzerinde eser kaleme aldı. Kendi yazdığı ve bestelediği şiirleri yapay zekâ aracılığıyla seslendiren Şahin, bu yöntemle eserlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediğini belirtti. Şahin’in paylaştığı türküler kısa sürede sosyal medyada ilgi görerek yüksek izlenme rakamlarına ulaştı. Geleneksel yöntemlerle değerlendirilme imkânı bulamayan eserlerin, yapay zekâ aracılığıyla müzik formuna dönüştürülmesi dinleyenlerin dikkatini çekti.

ŞİİRLERİNİ YAPAY ZEKAYA SÖYLETMEK ZORUNDA KALDI

Yapay zeka ile şiirlerini türküye dönüştüren Ömer Şahin, şiir yazmaya 1980 yılında başladığını belirtti. İlk şiirini köyde zarar eden besicilere ithafen ortaya çıkardığını ifade eden Şahin, daha sonra kısa bir ara verdiğini dile getirdi. Erzurum'da işbaşı yaptıktan sonra oradaki âşıkların yanına gidip onları dinlediğini vurgulayan Şahin şunları ekledi:

"Nasıl şiir yazıyorlar, nasıl okuyorlar, nasıl türkü söylüyorlar diye dikkatlice gözlemledim ve orada tekrar şiire başladım. 1994 yılında Sivas'a geldikten sonra burada devam ettirdim, buradaki âşıklarla tanıştım. 2009 yılında dördüncü Uluslararası Âşıklar Yarışması’nda Sivas Gelir Aklıma adlı şiirim birincilik kazandı. 2023 yılında ise 734 sayfa ve içinde 475 adet şiir bulunan kitabım basıldı. Ben şöhreti olan birisi değilim gariban, kıyıda köşede kalmış bir âşığım."

"Kimseyi bulamayınca şiirlerimi yapay zekâya söyletmek zorunda kaldım, bu zamana kadar kimse yardımcı olmadı. Şiir kitabım çıkalı iki sene geçti, kimse çıkıp da şu şiirini alıp türkü yapacağım demedi. Ben de mecbur kaldım. Ölmeden önce türkülerim yayınlansın, ben ölsem dahi eserlerim kalsın istedim ve böyle bir yola girdim."

İLGİ EKSİKLİĞİ YAPAY ZEKAYA YÖNELTTİ

Aşıkların göz önünde bulundurulmadığını söyleyen Şahin, başarılı olduğunu düşündüğünü ve ilk yaptığı 'Ey Vefasız' adlı türkünün şu anda 1 milyon 700 binin üzerinde izlenme sayısına ulaştığını vurguladı. Yokluğun kendisini mecbur bıraktığını anlatan Şahin sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bizimle ilgilenmemek, bizi yapay zekâya mecbur etti. Mecburiyet olmasa, âşıklara ve ozanlara gereken önem verilse, ne söyledikleri, ne anlatmak istedikleri incelense ve hayata geçirilse bu noktaya gelinmezdi. Âşıklardan ve ozanlardan uzak duruluyor, oysa onların söyledikleri bizim öz kültürümüz, geleneğimiz ve göreneğimizdir."

"Yapay zekâ çıktı çıkalı bizim pabucumuz dama atıldı. Ben bir halk ozanı olarak bir türküyü yapmak için en az 15-20 gün, bazen bir ay uğraşıyorum; ama yapay zekâ bunu iki dakikada yapıyor, sofrayı kurup buyurun yiyin diyor. Ancak kesinlikle yapay zekâ geleneksel âşıklığın yerini tutmaz; onlar kurallara göre değil, hayatın içinden yazar. Gençlik de buna yöneliyor ve âşıklık ile diğerleri arasındaki fark burada ortaya çıkıyor."