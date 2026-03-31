5G nasıl açılır, ne zaman gelecek? iPhone ve Samsung 5G’ye geçiş rehberi

Türkiye’de mobil iletişimde yeni bir aşamaya geçiliyor. Kullanıcıların 5G hizmetinden faydalanabilmesi için cihaz ve hat ayarlarını kontrol etmesi gerekiyor. Adım adım 5G’ye geçiş rehberi…

5G UYUMLU TELEFONLAR

5G yeni nesil bağlantı teknolojisini kullanabilmek için akıllı telefonların 5G desteğine sahip olması gerekiyor. Apple, Samsung, Xiaomi, OPPO ve Realme gibi üreticilerin son yıllarda piyasaya sunduğu birçok model bu altyapıyı destekliyor. iPhone tarafında iPhone 12 serisinden başlayarak en güncel iPhone 17 serisine kadar geniş bir model listesi bulunurken, Samsung cephesinde Galaxy S, Z, A, M, F ve C serilerinin birçok modeli 5G ile uyumlu cihazlar arasında yer alıyor.

Android tarafında ise Xiaomi, Redmi ve Poco markalarının yeni nesil modelleri de 5G desteği sunuyor. Bununla birlikte Huawei’nin Mate, P ve Nova serilerindeki bazı cihazlar da bu teknolojiyle uyumlu olarak listeleniyor. Kullanıcıların cihazlarının 5G destekleyip desteklemediğini anlamak için kutu üzerindeki bilgiler, telefonun “Ayarlar > Hakkında” bölümü ya da teknik özellikler kısmı kontrol edebilirler.

5G'YE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA GEÇİLECEK?

Resmi açıklamaya göre Türkiye genelinde 5G teknolojisi 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunuluyor. Bu tarihten itibaren uygun cihaz ve hatlara sahip kullanıcılar yeni nesil mobil internet bağlantısını kullanabilecek. Uygulamanın başlangıcıyla birlikte operatörler üzerinden aktivasyon işlemleri de yapılabiliyor.

Kullanıcıların bu hizmetten yararlanabilmesi için yalnızca cihazlarının uyumlu olması yeterli olmuyor. Aynı zamanda SIM kartın ve mevcut tarifelerin de 5G destekli olması gerekiyor. Ayrıca bağlantının aktif olarak kullanılabilmesi için 5G kapsama alanı içerisinde bulunulması şartı da bulunuyor.

iPHONE 5G NASIL AÇILIR?

Ana ekrandan Ayarlar uygulamasını açın.

Aşağı kaydırarak Hücresel (veya Mobil Veri) seçeneğine dokunun.

Eğer çift SIM kullanıyorsanız ilgili hattı seçin, ardından Hücresel Veri Seçenekleri (veya Mobil Veri Seçenekleri) bölümüne girin.

Ses ve Veri seçeneğine dokunun.

Karşınıza çıkan seçeneklerden 5G Otomatik'i (pil ömrünü daha iyi korur, gerektiğinde 5G'ye geçer) veya 5G Açık'ı (sürekli 5G kullanır, daha fazla pil harcar) seçin.

Ayarları kaydedin ve telefonu yeniden başlatın (isteğe bağlı). Durum çubuğunda 5G simgesi görünmeye başlamalıdır.

Eğer 5G seçeneği görünmüyorsa, iOS'un güncel olduğundan emin olun, Uçak Modu'nu açıp kapatın veya operatörünüzle iletişime geçin.

SAMSUNG 5G NASIL AÇILIR?

Ana ekrandan Ayarlar uygulamasını açın.

Bağlantılar (Connections) seçeneğine dokunun.

Mobil ağlar (Mobile networks) veya Mobil Ağ bölümüne girin.

Ağ modu (Network mode) veya Şebeke modu seçeneğine dokunun.

Açılan listeden 5G/LTE/3G/2G (otomatik bağlantı), 5G tercih edilir veya içinde 5G geçen herhangi bir otomatik modu seçin (örneğin "5G/LTE/3G (otomatik)" gibi).

Ayarları kaydedin ve gerekirse telefonu yeniden başlatın.

Bazı Samsung modellerinde menü isimleri hafif farklılık gösterebilir (örneğin "SIM kart yöneticisi" veya "Bağlantılar > SIM kartlar > Tercih edilen ağ türü"). 5G simgesi görünmezse yazılım güncellemesi yapın, Uçak Modu'nu deneyin veya operatör desteğine başvurun.