SGK ödeme sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi

SGK ödeme sorunu sonrası SGK primi ödemek isteyenler sorun yaşamalarının ardından SGK ödeme sistemi çöktü mü merak etmeye başladılar. 31 Mart 2026 günü yani bugün Sosyal Güvenlik Kurumu prim ödeme sistemlerinde yoğunluk yaşandı. Ayın son günü olması ve Şubat 2026 dönemine ait Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin son bildirim tarihine denk gelmesi nedeniyle kullanıcılar işlemler sırasında teknik hatalarla karşılaştı. SGK tarafından yapılan açıklamada erişim problemlerinin nedenine ve sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı. SGK sistemi çöktü mü? İşte SGK’dan yapılan açıklama…

SGK ödeme sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 16:09
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 16:21

SGK’nın online ödeme ve bildirim sistemlerinde gün boyunca erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar işlemler sırasında hata mesajlarıyla karşılaşırken kurumdan resmi açıklama geldi.

SGK ÖDEME SORUNU

SGK’nın online ödeme platformu ve e-Bildirge sistemlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kaynaklı erişim problemleri yaşandı. SGK prim ödemesi yapmak isteyen kullanıcılar “Sunucu hatası” ve “Bağlantı zaman aşımına uğradı” uyarılarıyla karşılaştı. Ayın son iş günü olması nedeniyle sistemdeki kullanıcı sayısında artış yaşanması, işlemlerin yavaşlamasına ve kesintilere yol açtı. Prim ödeyenler sistemde işlem yapmakta güçlük çekti.

SGK ödeme sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların özellikle son günlerde tekrar edebildiğini belirterek işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlattı. Gün içinde erişim sağlayamayan vatandaşlar ve işverenler, alternatif ödeme yöntemleriyle işlemlerini tamamlamaya çalıştı.

SGK ÖDEME SİSTEMİNDE SORUN MU VAR, ÇÖKTÜ MÜ?

SGK tarafından yapılan açıklamada, sorunların sistemin tamamen devre dışı kalmasından değil, yoğunluk ve altyapı çalışmaları nedeniyle yaşandığı bildirildi. Kurumun muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncellemeler nedeniyle bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Açıklamada çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve sistemin kısa süre içinde normale dönmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

SGK ödeme sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi

SGK’dan yapılan açıklama şöyledir:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Konuyla ilgili çalışmaların sonuna gelinmiş olup 24 saat içerisinde servislerin rutin şekilde hizmete devam etmesi planlanmaktadır.

Yapılan çalışmayla ilgili olarak sigortalılar ve işverenler herhangi bir cezai işleme muhatap olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK ödeme sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi

SGK ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

SGK tarafından yapılan açıklamada, yaşanan teknik aksaklıklar nedeniyle sigortalıların ve işverenlerin herhangi bir cezai işlemle karşılaşmayacağı bildirildi. Çalışmaların 24 saat içinde tamamlanmasının planlandığı ve sistemin normal işleyişine dönmesinin beklendiği açıklandı.

SGK ödemelerinin uzatıldığına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.

