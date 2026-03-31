SGK ödeme sistemi çöktü mü, ne zaman düzelecek? Resmi açıklama geldi

SGK’nın online ödeme ve bildirim sistemlerinde gün boyunca erişim sorunları yaşandı. Kullanıcılar işlemler sırasında hata mesajlarıyla karşılaşırken kurumdan resmi açıklama geldi.

SGK ÖDEME SORUNU

SGK’nın online ödeme platformu ve e-Bildirge sistemlerinde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk kaynaklı erişim problemleri yaşandı. SGK prim ödemesi yapmak isteyen kullanıcılar “Sunucu hatası” ve “Bağlantı zaman aşımına uğradı” uyarılarıyla karşılaştı. Ayın son iş günü olması nedeniyle sistemdeki kullanıcı sayısında artış yaşanması, işlemlerin yavaşlamasına ve kesintilere yol açtı. Prim ödeyenler sistemde işlem yapmakta güçlük çekti.

Uzmanlar, bu tür aksaklıkların özellikle son günlerde tekrar edebildiğini belirterek işlemlerin son güne bırakılmaması gerektiğini hatırlattı. Gün içinde erişim sağlayamayan vatandaşlar ve işverenler, alternatif ödeme yöntemleriyle işlemlerini tamamlamaya çalıştı.

SGK ÖDEME SİSTEMİNDE SORUN MU VAR, ÇÖKTÜ MÜ?

SGK tarafından yapılan açıklamada, sorunların sistemin tamamen devre dışı kalmasından değil, yoğunluk ve altyapı çalışmaları nedeniyle yaşandığı bildirildi. Kurumun muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncellemeler nedeniyle bazı hizmetlere erişimde gecikmeler yaşandığı kaydedildi. Açıklamada çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı ve sistemin kısa süre içinde normale dönmesinin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

SGK’dan yapılan açıklama şöyledir:

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler yaşanabilmektedir.

Konuyla ilgili çalışmaların sonuna gelinmiş olup 24 saat içerisinde servislerin rutin şekilde hizmete devam etmesi planlanmaktadır.

Yapılan çalışmayla ilgili olarak sigortalılar ve işverenler herhangi bir cezai işleme muhatap olmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

SGK ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

SGK ödemelerinin uzatıldığına dair henüz bir açıklama bulunmuyor.