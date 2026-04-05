Gündem
Editor
Editor
 | Onur Kaya

'Kadir Hoca' adıyla tanınan fenomen Kadir Özkaraaslan tutuklandı

'Kadir Hoca' adıyla tanınan sosyal medya ünlüsü Kadir Özkaraaslan, paylaştığı bir videodaki sözlerinden dolayı "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlamasıyla tutuklandı.

'Kadir Hoca' adıyla tanınan fenomen Kadir Özkaraaslan tutuklandı
05.04.2026
saat ikonu 05:57
05.04.2026
saat ikonu 06:06

Sosyal medyada paylaştığı fitness içerikleri ve motivasyon videolarıyla tanınan İzmitli fenomen Kadir Özkaraaslan'ın bir videosundaki sözleri başını yaktı.

YOUTUBE VİDEOSUNDAKİ SÖZLERİNE SORUŞTURMA

Kadir Özkaraaslan'ın birkaç ay önce YouTube kanalında yayımladığı "Sosyal Akademi" başlıklı videoda kullandığı ifadelere inceleme başlatıldı.

'Kadir Hoca' adıyla tanınan fenomen Kadir Özkaraaslan tutuklandı

'KADİR HOCA' TUTUKLANDI

Kadir Özkaraaslan, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Alanen Tahrik Etme" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklandı. Özkaraaslan'ın Bakırköy Metris 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

KADİR ÖZKARAASLAN KİMDİR?

Kadir Hoca adıyla bilinen Kadir Özkaraaslan, 1966 yılında Kocaeli’nin Döngel'de doğdu. Genç yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Özkaraaslan, bu konudaki deneyimlerini son yıllarda sosyal medya platformlarında paylaşarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı. Spor salonu işletmeciliği de yapan Kadir Özkaraaslan, aslen Karadenizlidir.

