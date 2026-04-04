Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Uraloğlu duyurdu! Sosyal medyada 15 yaş sınırı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 yaş altı sosyal medya kullanımı düzenlemesine dair kanun teklifinin Meclis'ten geçtiğini duyurdu. Düzenleme ile birlikte 15 yaşın altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirilecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında , dün Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda gün boyu yapılan görüşmelerin ardından kabul edildi. Uraloğlu katıldığı bir canlı yayında 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin Meclis'ten geçtiğini duyurdu.

HABERİN ÖZETİ

Uraloğlu duyurdu! Sosyal medyada 15 yaş sınırı düzenlemesi Meclis'ten geçti

Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda kabul edildi.
15 yaş altı sosyal medya kullanımı düzenlemesine dair kanun teklifi Meclis'ten geçti.
Sosyal ağ sağlayıcılar, ebeveyn kontrol araçları sağlayacak ve aldatıcı reklamları engelleyici tedbirler almakla yükümlü olacak.
Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcılar, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak.
Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle yükümlü olacak.
Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak.
Gelir Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer bağış ve yardımlar gelir vergisi istisnası kapsamına alındı.
Bilgi Okunma süresi 40 saniyeye düşürüldü.
Uraloğlu duyurdu! Sosyal medyada 15 yaş sınırı düzenlemesi Meclis'ten geçti

KANUN TEKLİFİ MECLİS'TEN GEÇTİ

Çocukları koruma refleksinin en üst seviyede olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız başta olmak üzere ve diğer bakanlıklarımızın da katkısıyla beraber 15 yaş altı sosyal medya kullanımı düzenlemesine dair kanun teklifi Meclisten geçti. Süreci takip ederek, çocuklarımızı koruma refleksimizi en üst seviyede gündemde tutacağız ve hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu duyurdu! Sosyal medyada 15 yaş sınırı düzenlemesi Meclis'ten geçti

SOSYAL MEDYA KULLANIMINA SINIRLAMA GETİRİLECEK

Teklifte yer alan diğer bazı düzenlemeler şöyle:

- Sosyal ağ sağlayıcı, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak. Ebeveyn kontrol araçları ise hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına ve kullanım süresinin izlenmesi ve bu sürenin sınırlandırılmasına ilişkin mekanizmaları içerecek.

- Sosyal ağ sağlayıcı, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olacak.

- Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcı, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen kararın gereğini derhal ve en geç bir saat içinde uygulayacak, Kanun uyarınca verilen içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarına konu yayının kendi internet sitesinde yayınlanmaması hususunda gerekli her türlü tedbiri alacak.

- Oyun platformu içerik veya yer sağlayıcı olmasından doğan sorumluluk ve yükümlülükleri saklı kalmak kaydıyla, usulüne uygun olarak derecelendirilmeyen içerikleri çıkarmakla yükümlü olacak.

- Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformu, Türkiye'de gerçek veya tüzel kişi temsilci belirlemekle ve bu temsilciye dair bilgileri BTK'ye bildirmekle yükümlü olacak.

- Oyun platformu, açık, anlaşılır ve kullanıma elverişli ebeveyn kontrol araçları sağlayacak.

- Ebeveyn kontrol araçları, hesap ayarlarının kontrol edilmesine, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik gibi ücrete dayalı işlemlerin ebeveyn iznine veya onayına tabi kılınmasına, ilişkin mekanizmaları içerecek.

- Bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura, çocuğun teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 10 gün izin verilecek

- Çocukların kuruluş bakımına alınmaksızın ailesi veya yakını yanında bakımı ve desteklenmesi amacıyla koruyucu ve önleyici çalışmalar yapılacak, ihtiyaç halinde bölgesel şartlar dikkate alınarak sosyal ve ekonomik destek sağlanacak

- Kanun teklifiyle, Gelir Vergisi Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor. Buna göre, Darülaceze'ye yapılacak gıda, temizlik, giyecek ve yakacak bağışları ile diğer bağış ve yardımlar gelir vergisi istisnası kapsamına alınacak.

- Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre çocuğa bakmakla yükümlü olan kimsenin, yönetmelikte belirlenen şartları taşımadığı halde aktif bir eylemiyle bundan haksız bir şekilde yararlandığının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca tespit edilmesi halinde, devletçe ödenen meblağın tahsili için ilgililere rücu edilecek.

- Aylığa hak kazanmak üzere düzenlenen belgelerin gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde, ödenen aylıklar ödeme tarihinden tahsil tarihine kadar kanuni faiziyle hesaplanacak tutarıyla birlikte geri alınacak, belgeleri düzenleyen ve kullananlar hakkında ayrıca genel hükümlere göre ceza kovuşturması yapılacak.

- Devlet koruması altında yetişen gençlerin istihdamı için aranan şartlar somut hale getiriliyor.

- Yeterli geliri olmadığı değerlendirilen kadınlara ve çocuklara, geçici maddi yardım yapılmasına karar verilmemiş olması halinde, ilgili Kanun'da belirtilen orana göre hiçbir kesinti yapılmaksızın net harçlık verilecek

