Bugün hangi maçlar var? 23 Nisan Perşembe maç programı

23 Nisan Perşembe günü futbolseverleri dolu dolu bir maç takvimi bekliyor. Günün öne çıkan müsabakaları arasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş ile Alanyaspor arasındaki karşılaşma bulunuyor. La Liga tarafında ise Real Oviedo kendi sahasında Villarreal’i ağırlayacak, Rayo Vallecano ise taraftarı önünde Espanyol ile kozlarını paylaşacak. Programda ayrıca Almanya Kupası ve Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası yarı final karşılaşmaları da futbol heyecanını zirveye çıkaracak. İşte 23 Nisan Perşembe gününün öne çıkan maç programı.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:45 Beşiktaş - Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final ATV

15:00 Mazıdağı Fosfat - Erciyes 38 FK TFF 3. Lig Play-Off Tivibu Spor

15:00 Etimesgut Bld. - Küçükçekmece Sinop TFF 3. Lig Play-Off Tivibu Spor 4

15:30 Zorya - Shakhtar Donetsk Ukrayna Premier Ligi Maçkolik Mobil Uygulama

17:00 Yıldırımspor - Çorluspor 1947 TFF 3. Lig Play-Off Tivibu Spor 3

18:45 Samsunspor - Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası ZTK Çeyrek Final A Spor

19:45 GA Eagles - AZ Alkmaar Hollanda Eredivisie Tivibu Spor 1

20:00 Levante - Sevilla İspanya La Liga S Sport

20:00 Yeşilyurt Bld. - Silifke Bld. TFF 3. Lig Play-Off Tivibu Spor

21:00 Rayo Vallecano - Espanyol İspanya La Liga S Sport Plus

21:00 Al Hilal - Al Kholood Suudi Arabistan Şampiyonlar Kupası Final S Sport Plus

21:45 Stuttgart - Freiburg Almanya Kupası DFB Pokal Yarı Final Sıfır TV

22:00 PSV - Zwolle Hollanda Eredivisie S Sport Plus

22:30 Real Oviedo - Villarreal İspanya La Liga S Sport