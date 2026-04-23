Ataşehir Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu!

Düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan açıklamada Adıgüzel'in görevden uzaklaştırıldığını duyuruldu.
İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, Belediye Meclisinin Başkanvekili seçim için 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanmasını uygun gördüğünü belirtti.
Valilik, "5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Ataşehir İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere 30 Nisan 2026 Perşembe günü saat 10.00'da toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür" ifadelerine yer verdi.