İran Şahı'nın oğluna Berlin'de kırmızı boyalı saldırı

HABERİN ÖZETİ İran Şahı'nın oğluna Berlin'de kırmızı boyalı saldırı İran'ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi, Berlin'de düzenlediği basın toplantısının ardından bir protestocu tarafından üzerine kırmızı renkli sıvı fırlatılması olayı yaşadı. Rıza Pehlevi, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Federal Basın Evi'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından binadan ayrılan Pehlevi'ye bir protestocu kırmızı renkli bir sıvı fırlattı. Sıvı, Pehlevi'nin boyun ve sırt bölgesine isabet etti. Güvenlik güçleri protestocuyu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kısa süreli gerginliğin ardından Pehlevi, korumalar eşliğinde bölgeden uzaklaştı.

İran’ın devrik Şahı Muhammed Rıza Pehlevi’nin sürgündeki oğlu Rıza Pehlevi, Almanya’nın başkenti Berlin’deki Federal Basın Evi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından güvenlik eşliğinde binadan ayrılan Pehlevi’ye bir protestocu tarafından kırmızı renkli bir sıvı fırlatıldı. Sıvının Pehlevi’nin boyun ve sırt bölgesine isabet ettiği görülürken, güvenlik güçleri protestocuyu etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Kısa süreli gerginliğin ardından Pehlevi, korumalar eşliğinde aracına binerek bölgeden uzaklaştı.