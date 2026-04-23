El freni çekilmeyen araç yola çıktı! Faciayı dükkan sahibi engelledi

Bartın Karaköy Mahallesi'nde yol kenarına park edilen bir araç, bir anda geri geri gitmeye başladı. Sürücüsünün el frenini çekmediği için geri kaymaya başlayan aracı fark eden çevredeki bir işletmenin sahibi Kemal Ateş, ani bir refleksle sürücüsü olmayan anladığı araca müdahale etti. Aracın kapısını açarak el frenini çeken vatandaş, aracı durdurarak olası bir facianın önüne geçti. Yaşananlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Özetle