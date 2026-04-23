Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Yıldız isme İtalyan devi talip

Ziraat Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda eden Galatasaray’da fatura kesilmeye başlandı. Beklenmedik Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası sarı-kırmızılı yönetim, sezon başında büyük umutlarla transfer edilen yıldız isim için ayrılık kararı aldı. İşte detaylar...

GİRİŞ:
23.04.2026
saat ikonu 11:25
|
GÜNCELLEME:
23.04.2026
saat ikonu 11:25

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Gençlerbirliği'ne 2-0 mağlup olarak kupaya veda etti.
Gençlerbirliği'nin gollerini Fıratcan Üzüm ve Adama Traore attı.
Kupa vedasının ardından sezon başında transfer edilen sağ bek Wilfried Singo ile yolların ayrılması planlanıyor.
Singo için İtalyan ekibi Napoli'nin nabız yokladığı ve yönetimin tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda satışına yeşil ışık yakacağı belirtiliyor.
Galatasaray, Singo'nun olası satışıyla yeni transferler için kaynak oluşturmayı hedefliyor.
BAŞKENT EKİBİ İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya daha hırslı başlayan taraf konuk ekip Gençlerbirliği oldu. Mücadelenin 51. dakikasında gelişen hızlı hücumda topu ağlarla buluşturan Fıratcan Üzüm, Başkent temsilcisini öne geçirdi. Beraberlik için yüklenen Galatasaray, savunmasında boşluklar verince 83. dakikada Adama Traore’nin golüne engel olamadı. Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, kupaya veda ederken; Gençlerbirliği yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibini beklemeye koyuldu.

SÜRPRİZ AYRILIK KAPIDA: SINGO YOLCU MU?

Kupa vedasının ardından Galatasaray cephesinde gözler transfer planlamasına çevrildi. Gelen son bilgilere göre, sezon başında yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen fildişili sağ bek Wilfried Singo ile yolların ayrılması gündemde.

Singo'nun Bu Sezonki Karnesi:

İstatistikDeğer
Maç Sayısı26
Gol2
Asist3
Sözleşme Sonu2030
İTALYA'DAN DEV TALİP: NAPOLİ DEVREDE

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki oyuncu için İtalyan devi ’nin nabız yokladığı öğrenildi. Yönetimin, maliyeti ve sergilediği düşük performans nedeniyle, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Singo’nun satışına yeşil ışık yakacağı belirtiliyor. Sezon sonunda kadroda revizyona gitmeye hazırlanan Cimbom'da, Singo'nun gidişiyle yeni transferler için kaynak oluşturulması hedefleniyor.

