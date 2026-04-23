Gençlerbirliği mağlubiyeti sonrası olanlar oldu! Galatasaray'da sürpriz ayrılık: Yıldız isme İtalyan devi talip

Ziraat Türkiye Kupası’nın son şampiyonu Galatasaray, çeyrek final mücadelesinde sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni ağırladı. İlk yarısı karşılıklı ataklar ve orta saha mücadelesiyle geçen maçta, her iki takım da skoru değiştirecek net fırsatlar bulmakta zorlanınca soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

Özetle

BAŞKENT EKİBİ İKİNCİ YARIDA AÇILDI

İkinci yarıya daha hırslı başlayan taraf konuk ekip Gençlerbirliği oldu. Mücadelenin 51. dakikasında gelişen hızlı hücumda topu ağlarla buluşturan Fıratcan Üzüm, Başkent temsilcisini öne geçirdi. Beraberlik için yüklenen Galatasaray, savunmasında boşluklar verince 83. dakikada Adama Traore’nin golüne engel olamadı. Sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, kupaya veda ederken; Gençlerbirliği yarı finalde Samsunspor-Trabzonspor eşleşmesinin galibini beklemeye koyuldu.

SÜRPRİZ AYRILIK KAPIDA: SINGO YOLCU MU?

Kupa vedasının ardından Galatasaray cephesinde gözler transfer planlamasına çevrildi. Gelen son bilgilere göre, sezon başında yüksek bonservis bedeliyle transfer edilen fildişili sağ bek Wilfried Singo ile yolların ayrılması gündemde.

Singo'nun Bu Sezonki Karnesi:

İstatistik Değer Maç Sayısı 26 Gol 2 Asist 3 Sözleşme Sonu 2030

İTALYA'DAN DEV TALİP: NAPOLİ DEVREDE

2030 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına rağmen beklentilerin altında kalan 25 yaşındaki oyuncu için İtalyan devi Napoli’nin nabız yokladığı öğrenildi. Yönetimin, maliyeti ve sergilediği düşük performans nedeniyle, tatmin edici bir teklif gelmesi durumunda Singo’nun satışına yeşil ışık yakacağı belirtiliyor. Sezon sonunda kadroda revizyona gitmeye hazırlanan Cimbom'da, Singo'nun gidişiyle yeni transferler için kaynak oluşturulması hedefleniyor.