Hem ağladı hem oynadı! Sahnedeyken ailesini göremeyen küçük kız gözyaşlarını tutamadı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Burdur’da sahneye çıkan anasınıfı öğrencisi minik kız gösterisini başarıyla tamamladı. Ancak kalabalık tribünlerde ailesini göremeyen küçük öğrenci gözyaşlarını tutamadı. Hem ağlayıp hem de sahnede gösterisine devam eden öğrencinin o anları kameralara yansıdı. Diğer yandan gösterinin bitmesinin ardından salondaki yerlerine geçen küçük kız ailesine kavuştu.

Özetle