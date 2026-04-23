Kurumsal 23 Nisan Mesajları 2026 ve Atatürk Fotoğrafları! Atatatürk’ün 23 Nisan ile ilgili kullandığı sözler ve mesajlar

Atatürk fotoğrafları ve 23 Nisan ile ilgili sözlerini sizler için derledik. Dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Meclis’in açıldığı bu anlamı günü çocuklara armağan ederek yeni kurulan devleti genç nesillere emanet ettiğini göstermiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlığının bir sembolüdür. Bu özel günü kutlamak isteyenler ise WhatsApp, Facebook, Instagram ve diğer sosyal medya platformlarından kullanabilecekleri 23 Nisan Mesajları ve sözlerini araştırıyor. 23 Nisan sadece bir tarihten ibaret değildir. Geleceğimiz olan çocuklara verilen değeri temsil eden bir gündür. 23 Nisan 1920 tarihinde Türk milleti, egemenliğini tüm dünyaya duyururken bu özel tarih her yıl kutlanmaktadır. Gencinden yaşlısına her yaştan, Türk evladı TBMM’nin açılışının 106. yılını kutluyor. İşte, kurumsal 23 Nisan mesajları…

KURUMSAL 23 NİSAN MESAJLARI 2026

Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, milli egemenliğimizin sembolü olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 106. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gururla kutluyoruz."

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın bayramını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyoruz."

"Dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramın coşkusunu yaşıyoruz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hepimize kutlu olsun.

Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız' dediği o eşsiz nesillerin bayramı kutlu olsun! Atamıza minnetle...

"İçindeki çocuğu hiç kaybetmeyenlerin ve geleceğimizin yıldızı çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!"

Değerli çalışma arkadaşlarımız, milli iradenin tecellisi olan bu anlamlı günde, çocuklarınızla birlikte neşe dolu bir bayram geçirmenizi dileriz. 23 Nisan kutlu olsun!"

"Birlikte daha aydınlık bir gelecek kuracağımız çocuklarımızın neşesi hiç eksik olmasın. Hepinizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederiz

ATATÜRK’ÜN 23 NİSAN İLE İLGİLİ KULLANDIĞI SÖZLER

23 Nisan, Türkiye milli tarihinin başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türkiye halkının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni meydana getirmek hususunda gösterdiği harikayı ifade eder." Mustafa Kemal Atatürk

Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız." Mustafa Kemal Atatürk"

"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." Mustafa Kemal Atatürk

"Gençler cesaretimizi takviye ve idame eden sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık ve medeniyetin, vatan sevgisinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Yükselen yeni nesil, istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz." Mustafa Kemal Atatürk

"Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız." Mustafa Kemal Atatürk

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz.Mustafa Kemal Atatürk

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ

"Milli egemenliğimizin sembolü, yarınlarımızın teminatı olan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun! 🇹🇷 Dünyadaki tüm çocukların neşeyle güldüğü bir gelecek dileğiyle…

"Dünyada çocuklara bayram armağan eden tek liderin izinde, milli egemenliğimizin 106. yılını gururla kutluyoruz. 23 Nisan kutlu olsun!

"Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu eşsiz bayramın gururunu yaşıyoruz.TBMM’nin açılışının yıl dönümünde, bağımsızlık meşalesini taşıyan tüm çocuklarımızın 23 Nisan Bayramı kutlu olsun!

"İçindeki çocuğu hiç kaybetmeyenlerin ve dünyayı güzelleştiren tüm çocukların bayramı kutlu olsun!

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleri... Hayalleriniz kadar parlak bir gelecek sizin olsun. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım!

"Egemenliğin milletimize geçtiği bu büyük günde, tüm çocuklarımızın bayramını kutluyor; onlara huzur ve mutluluk dolu bir dünya diliyorum. 23 Nisan kutlu olsun