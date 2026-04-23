"Kız kaçırma" kavgası kanlı bitti: 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti!

Mardin’in Kızıltepe ilçesi, gece yarısı Mezopotamya Mahallesi’nden gelen silah sesleriyle sarsıldı. İddiaya göre, iki aile arasında "kız kaçırma" meselesi yüzünden başlayan gerginlik, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Grupların birbirlerine kurşun yağdırdığı o anlarda, henüz 18 yaşında olan Mehmet Angay ağır yaralanarak yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, talihsiz gencin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kavgada yaralanan diğer 2 kişi ise ivedilikle Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası mahalleye geniş güvenlik önlemleri alan emniyet güçleri, kaçan şüphelilerin yakalanması ve olayda kullanılan silahların ele geçirilmesi için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Özetle