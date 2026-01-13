Kız kaçırma kavgasında kan akmıştı! Mahkeme salonunda şoke eden sözler! "Kirletip kapının önüne attılar"

Antalya'nın Kepez ilçesinde 7 Ocak 2025'te yaşanan olayda; kız kaçırma meselesinden çıkan silahlı kavgada Sefil Ünder (46) hayatını kaybetmiş, Sultan Ü. ise (24) yaralanmıştı. Olaydan sonra gözaltına alınan şüphelilerden Dursun A. tutuklanmış, Serkan D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili üçüncü duruşma Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, azmettirme suçlamasıyla yargılanan ve farklı bir suç nedeniyle cezaevinde bulunan Derya Ç. ile yine farklı bir suç nedeniyle mahkum olan Ferdi Ü., SEGBİS aracılığıyla katıldı. Maktulün yakınları Alev Ü., Nazar Ü. ve yaralı müşteki Sultan Ü. ise salonda hazır bulundu.

"BU BÖYLE OLMAZSA KANLA BİTECEK' DEDİLER"

Kurşunların hedefi olan Sultan Ü., duruşmada ilk kez ifade verdi. Sultan Ü. mahkeme salonunda yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Evimdeydim, görümcem Aslı telefon açtı. Onun yanına giderken üç çocuk gördüm, yanlarında tüfek vardı. Vardığımda Beran Ç., Dursun A. ve Serkan D. babalığım Sefil ile tartışıyordu. Derya'ya kavgayı bitirin dedim. Derya da ‘bu böyle olmazsa kanla bitecek' dedi. Nazar bir kişiyle konuşuyordu, istemiyoruz diye evin önüne bırakmışlar, babası neden böyle yapıyorsunuz diye bağırdı, onlar da taşlamaya başladı. Derya tüfeği oğluna verdi, Beran da eli sakat diye tüfeği Dursun'a verdi. Taş gelince eve kaçtık. Dursun bizi takip edip iki el ateş etti. Aramızda 6-7 metre vardı. Sıktığında yanında Beran ve Derya yoktu. Şikayetçiyim"

"KIZIMI KAÇIRIYORLAR, KİRLETTİKTEN SONRA KAPININ ÖNÜNE ATIYORLAR"

Hayatını kaybeden Sefil Ünder'in eşi Alev Ü. ise kızlarının kaçırıldığını, ardından evlerinin önüne bırakıldığını öne sürdü. Alev Ü., "Kızımı kaçırıyorlar, kirlettikten sonra kapının önüne atıyorlar. Eşim baba olduğu için bunu içine sindiremiyor, hesap soruyor. Bunlar silah alıp geliyor, küçük torunlarımın önünde eşimi öldürüyorlar. Kızımı kaçırtan Ümmühan'dır, azmettirici de Derya'dır. Üç özürlü çocuğum var, yetim kaldılar. Adaletinize güveniyorum" diye konuştu.

TUTUKLU SANIK İDDİALARI REDDETİ

Azmettirici olarak suçlanan Derya Ç. ise, "Bu aileyle hiçbir husumetimiz olmadı, telefon kayıtlarının incelenmesini istiyorum" dedi. Kasten öldürme suçundan tutuklu sanık Dursun A. ise, "Suçu bana yıkmaya çalışıyorlar, gerçek ortaya çıkacak" şeklinde konuştu.

DURUŞMA İLERİ BİR TARİHE ERTELENDİ

Maktulün kızı Nazan Ü. sanıklara ağırlaştırılmış müebbet ceza verilmesini talep etti. Katılan Ferdi Ü. İse sanıklar hakkında cezai sorumluluğu azaltan maddelerin devreye sokulmamasını istedi. Mahkeme heyeti Dursun A.'nın tutukluluk halinin devamına hükmederek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.