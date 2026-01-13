Menü Kapat
TGRT Haber
Yaşam
Editor
Editor
 Özge Sönmez

Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda gömülü bulundu! Korkunç itiraf geldi: 'Önce boğdum...'

İzmir'in Bornova ilçesinde kaybolan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Boğularak katledildiği belirlenen genç kızın cansız bedeni gömüldüğü yer katil zanlısı tarafından gösterildi. Cinayete ilişkin 5 kişi gözaltına alınırken, genç kızın son görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 15:12
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 15:16

Bornova ilçesi Ümit Mahallesi'nde meydana gelen olay kan dondurdu. 29 Aralık 2025 tarihinde kayılara karışan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'dan kahreden haber geldi. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu genç kızın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar kapsamında cinayet şüphelilerin Fatih İnan (26), R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, katil zanlısı her şeyi itiraf etti.

Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda gömülü bulundu! Korkunç itiraf geldi: 'Önce boğdum...'

ÖNCE BOĞDU SONRA GÖMDÜ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından, Mihriban Yılmaz'ın şüpheli Fatih İnan tarafından boğularak öldürüldüğü ve ardından gömüldüğü ortaya çıktı. Şüphelinin ifadesi ve yer göstermesi üzerine yapılan aramada talihsiz kızın cansız bedeni gömüldüğü yerde bulundu. Mihriban Yılmaz'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda gömülü bulundu! Korkunç itiraf geldi: 'Önce boğdum...'

GENÇ KIZIN SON ANLARI KAMERADA

Öte yandan olayla ilgili kan donduran detaylar ortaya çıktı. Mihriban Yılmaz'ın, cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ileri sürüldü. Genç kızın 10 gün boyunca alıkonulduğu, bu süre zarfında sürekli darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi. Zanlının, işkence sonrası genç kızı öldürerek gömdüğü öne sürüldü. Katledilen Mihriban Yılmaz'ın kaybolmadan önceki son anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden cinayet zanlısı Fatih İnan tutuklanarak cezaevine gönderilirken; R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ. (25) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

