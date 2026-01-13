İbrahim Tatlıses, Survivor'daki kızı Dilan Çıtak'tan şikayetçi oldu

Geçtiğimiz yıl Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan süreç kamu davasına dönüşmüştü. İbrahim Tatlıses şikayetini geri çekse de dava süreci kamu davası kapsamında devam etti.

İBRAHİM TATLISES, KIZI DİLAN ÇITAK'TAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İbrahim Tatlıses, Bodrum’da kahvaltı sırasında Dilan Çıtak’ın fırlattığı kumandanın “silah sayılması” üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Bitez Adliyesi’nde ifade verdi. Tatlıses olay sonrası şikayetini geri alsada kamu davasına dönüşen süreçte kızı Dilan Çıtak’tan mahkeme huzurunda şikayetçi olduğunu dile getirdi. Sanatçının ifade vermek için Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ileri bir tarihe ertelediği de öğrenildi.

DİLAN ÇITAK İSE SURVIVOR'DA YAPTIĞI GÖNDERMEYLE DİKKAT ÇEKTİ

Dilan Çıtak, Survivor'da küs olduğu babası İbrahim Tatlıses'e gönderme yaptı. Çıtak, yarışmada "İnsanlar sanıyor ki; benim arkamda biri var ve ben o biri sayesinde bir yere geldim. Tam tersi... O birileri yüzünden aslında hak ettiğim ve olmam gereken yere gelemedim" dedi.