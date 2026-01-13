Mahsun Kırmızıgül'ün İran paylaşımı tepki topladı! Gelen yorumlara isyan etti

İran'da şiddetli protestolarda ölü sayısı artarken ülkede internet erişimine kesinti uygulanmaya devam ediyor. İran'da yaşananlarla ilgili ünlü isimlerden de paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül de yaptığı İran paylaşımı sonrası tepki görünce, gelen yorumlara sitem etti.

MAHSUN KIRMIZIGÜL'ÜN İRAN PAYLAŞIMINA TEPKİ YAĞDI

Mahsun Kırmızıgül paylaşımında "Ben İran halkını seviyorum. Korkmadan, baskı altında kalmadan, yoksullukla boğuşmadan, hayatlarına kendilerinin karar verdiği bir ülkede yaşamalarını istiyorum. Şeriatı esas alıp Allah’ın adını kullanarak insanlara zulmetmek yanlıştır. Allah adına ceza vermek ise insanın haddini aşmasıdır" dedi.

Kırmızıgül, gelen tepkiler sonrası bir paylaşım daha yaparak, "İran’la ilgili yaptığım paylaşımdan dolayı bazı haysiyetsizler yine utanmadan, arlanmadan yazmış. 'Amerika yazdırıyor', 'İsrail yazdırıyor' diye. Yetmemiş, bir de akıllarınca “Filistin’le ilgili hiç yazmamış” demişler. Filistin’le ilgili ne yazdığım da, nerede durduğum da ortada. Bize laf edeceğinize, Bu ülkede Filistin deyip, Gazze deyip; arka planda Amerika’nın ve İsrail’in çıkarlarına hizmet edenlere bakın" dedi.