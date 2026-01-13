Beren Saat'ten kariyer değişikliği! Müzik kariyeri başladı, ilk tanıtım videosu büyük ilgi gördü

Aşka Sürgün, Hatırla Sevgili, Aşk'ı Memnu ve İntikam gibi dizilerde rol alan Beren Saat, son olarak Muhteşem Yüzyıl Kösem ile ekranda yer aldı. Uzun süredir müzikle ilgilenen Beren Saat, ilk albümünün tanıtımını yayınladı.

BEREN SAAT ŞARKICI OLDU

Oyunculuk kariyerini bir süredir geri planda tutan Beren Saat, bu sefer ise müzikle hayranlarının karşısına çıktı. Saat, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk şarkısı “CapitaliZoo” ile müzik dünyasına resmen giriş yaptığını duyurdu. 12 Şubat’ta yayımlanacak olan parçanın ilk tanıtımı yapıldı.

Beren Saat'in yeni şarkısı “CapitaliZoo” için geri sayım başladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Beren Saat, "CapitaliZoo’yu sizlerle paylaşmak için çok heyecanlıyım" notunu düştü.

AŞK'I MEMNU OYUNCULARINDAN BEREN SAAT'E DESTEK

Beren Saat'in ilk albüm tanıtımına, Esra Dermancıoğlu, Hazal Kaya, Nur Fettahoğlu ve Belçim Bilgin gibi isimlerden