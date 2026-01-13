Menü Kapat
 Hüseyin Bahcivan

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2026! Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortası emeklilikten sayılacak mı?

Staj ve çıraklık sigortasında son durum Torba Yasa teklifinin ardından gündeme geldi. Lise ve üniversite dönemlerinde yapılan staj ve çıraklık eğitimleri sigorta başlangıcı olarak kabul edilmiyor. Bu sebepten dolayı birçok vatandaş erken emeklilik imkanından yararlanamıyor. Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik başlangıcı sayılıp, sayılmayacağına yönelik sorular 36 maddeden oluşan yeni Torba Yasa ile birlikte tekrardan gündeme geldi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Torba Yasa'nın ardından vatandaşlar tarafından staj ve çıraklık sigortası son durum araştırılmaya başlandı. Peki Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortası emekliliği etkileyecek mi?

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2026! Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortası emeklilikten sayılacak mı?
13.01.2026
13.01.2026
14:51

Staj ve çıraklık sigortası emeklilikten düşülecek mi sorusu uzun zamandır kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik hesabına dahil edilmemesinden dolayı birçok vatandaş erken emeklilik imkanından yararlanamadı. Lise ve üniversite dönemlerinde görülen stajlar sırasında yapılan bu sigortalar yalnızca iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası kapsamında gerçekleştirilen prim ödemelerini kapsıyor. Staj ve çıraklık sigortalarındaki bu durum uzun zamandır kamuoyunda bir tartışılıyor. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri süren Torba Yasa'nın ardından ise tekrardan staj ve çıraklık sigortasında son durum gündeme geldi. Vatandaşlar tarafından Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortasının emeklilikten sayılacak mı?

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2026! Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortası emeklilikten sayılacak mı?

TORBA YASA STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI EMEKLİLİKTEN SAYILACAK MI?

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri devam eden Torba Yasa'da staj ve çıraklık sigortasının emeklilikten sayılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme yer almıyor. Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, staj ve çıraklık sigortası ile ilgili 1 Aralık 2025 tarihinde yeni bir kanun teklifi sundu. "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adlı teklifin genel gerekçe bölümünde " Bu kanun teklifiyle amaçlanan, staj veya çıraklık kapsamında sigortası yapılan kişilerin bu sigorta başlangıç tarihlerinin emeklilik açısından da sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesi, böylece geçmişte staj sigortası bulunan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesidir" ifadeleri yer aldı. TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre teklifin son durumunun komisyonda olduğu belirtiliyor.

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2026! Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortası emeklilikten sayılacak mı?

STAJ VE ÇIRAKLIK SİGORTASI SON DURUM

Staj ve çıraklık sigortasındaki son çalışmalar ile ilgili MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, TBMM Başkanlığı'na soru önergesi sundu. Milletvekili Işıkver soru önergesinde bu durumdan yaşanan mağduriyetleri ifade ederek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yazılı olarak soruları yanıtlamasını istedi. Önergede yer alan soruların arasında "Staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortaların emeklilik başlangıcı sayılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?" sorusu da bulunuyor. Milletvekili Işıkver'in önergesinde yer alan sorular şöyle:

Staj ve çıraklık sigortasında son durum 2026! Torba Yasa ile staj ve çıraklık sigortası emeklilikten sayılacak mı?

"Staj ve çıraklık döneminde yapılan sigortaların emeklilik başlangıcı sayılmasına yönelik bir çalışma bulunmakta mıdır?

Lise ve üniversite döneminde geçen staj ve çıraklık sürelerinin emeklilik için başlangıç tarihi kabul edilmesi ve geriye dönük borçlanma imkânı sağlanacak mıdır?

Staj ve çıraklık dönemi EYT kapsamında yeni bir mağduriyet oluşturuyorsa, prim gün sayısı veya yaş şartı açısından yeni bir düzenleme planlanmakta mıdır?

Meslek Lisesi ve Çıraklık Okulu mezunlarının da bu kapsamda değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılacak mıdır?"

#Ekonomi
