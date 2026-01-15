Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
Ekonomi
Memur ve emekli maaş farkı sorgulama 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, farklar ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkı ödemeleri için gözler 15 Ocak tarihine çevrilmişti. Memur maaşları her ayın 15’inden itibaren hesaplandığı için 14-15 günlük fark ödemesi oluşuyor. Memur emeklileri tahsis numarasına göre maaşlarını 1,2,3 ve 4 Ocak tarihinde almıştı. Memurlarda olduğu gibi memur emeklilerine de fark ödemesi yapılacak. Kamu kurumlarında çalışan öğretmen, doktor, polis, hemşire, bekçi, zabıta gibi meslek gruplarının maaşları, her ayın 15’inde yatırılıyor. SSK emeklilerinin maaşları 17-26 Ocak’ta Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihlerinde maaşlarına alacak. Peki Memur ve emekli maaş farkı yattı mı, nasıl sorgulanır? İşte, memur ve emekli maaş farkı sorgulama yöntemi…

Memur ve emekli maaş farkı sorgulama 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, farklar ne zaman yatacak?
Memur ve memur emeklisi maaş farkı ödemelerinin sorgulanması için şubelere gidilmesi gerekmiyor. Maaş farkı ödemeleri kontrolü internet üzerinden yapılabiliyor. 2026 yılının Ocak ayında memurlara 18.6 oranında zam yapılırken SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12.18 oldu. En düşük emekli maaşına yapılan artış ise yasal düzenlemeyle beraber % 18.48’e yükseltildi. Memur aylıklarının hesaplara yatırılmaya başlanmasıyla ise fark ödemelerinde son durum merak ediliyor. Emekli ve memur fark ödemeleri için geri sayım başladı. Memur emeklileri maaşlarını Ocak ayının ilk haftasında zamsız olarak aldı. Peki Memur ve emekli maaş farkları sorgulama nasıl yapılır? İşte, zamlı maaş ödeme takvimi…

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI SORGULAMA 2026

Memur ve emekli maaş farkı ödemelerinin hesaplara geçip geçmediğini kontrol etmek isteyenler, maaş aldıkları bankaların müşteri hizmetleri üzerinden sorgulama işlemi yapabilirler.

Alternatif olarak maaş alacakların şubelere gitmelerine gerek bulunmazken internet bankacılığı, mobil bankacılık üzerinden maaş farkının yatıp yatmadığını kontrol edebilirler.

Kamu kurumlarında görev yapan memurların maaşları her ayın 15’inden itibaren işlendiği için 15 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında hesaplama yapılıyor. Memurlar maaş zammı sebebiyle 15 günlük fark ödemesi alacak.

Memur ve emekli maaş farkı sorgulama 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, farklar ne zaman yatacak?

ZAMLI MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI 2026 NE ZAMAN YATACAK?

Memur emeklileri tahsis numarasına göre Ocak ayının ilk haftası maaşlarını zamsız olarak aldı. Tahsis numarası 1-3 arasında olanlar 1 Ocak’ta, 4-6 olanlar 2 Ocak’ta, 7-9 olanlar 3 Ocak’ta ve 0 olanların ise 4 Ocak’ta maaşları hesaplara yatırıldı.

Kamu kurumlarında farklı meslek gruplarında çalışan memurlar ise normal şartlarda maaşlarını bugün (15 Ocak) tarihinde alıyor. Zamlı maaşlar, Ocak ayından itibaren işlendiği için bugün zamlı maaşların hesaplara aktarılması bekleniyor.

SSK emeklilerine ise tahsis numarasına göre maaşlar 17-26 Ocak’ta yatırılacak Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihinde zamlı maaşlarını alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ZAMLI MI YATACAK?

En düşük emekli maaşına normal şartlarda yüzde 12.18 oranında zam yapılacaktı. AK Parti hükümeti harekete geçerek en düşük emekli maaşında yeni bir düzenlemeye imza attı. 2025 yılının Temmuz-Aralık aylarında 16 bin 881 lira olarak yatırılan en düşük emekli aylığı %18.48 zamlanarak yaklaşık 20 bin lira seviyesine çekildi. Konuya ilişkin düzenleme TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaştı. Maaşlarını en düşük alt sınırdan alan emeklilerinin de zamlı maaşlarının bu ay yatması bekleniyor.

Memur ve emekli maaş farkı sorgulama 2026: Zamlı memur ve emekli maaşları yattı mı, farklar ne zaman yatacak?
