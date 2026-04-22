Çocukların bu 23 Nisan talepleri yürek burktu: Park ve oyuncağın yerini aldı

Her yıl 23 Nisan olduğu gibi bu yıl da kamu kuruluşlarındaki koltukları bu defa minikler doldurdu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Muğla Gençlik Meclisindeki çocukların talepleri bu defa okul saldırılarında yaşananların gölgesinde kaldı.

HABERİN ÖZETİ Çocukların bu 23 Nisan talepleri yürek burktu: Park ve oyuncağın yerini aldı Muğla Gençlik Meclisi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliğinde miniklerin okul saldırılarının gölgesinde kalan talepleri, park ve oyuncak yerine güvenlik ve kamera üzerine yoğunlaştı. Muğla Gençlik Meclisi'ndeki 23 Nisan etkinliğinde çocuklar, okul saldırılarının gölgesinde güvenlik ve kamera talebinde bulundu. Daha önceki yıllarda park ve oyuncak gibi taleplerin ön planda olduğu mecliste, bu yıl çocuklar kentteki güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi. Temsili çocuk meclisinde öğrenciler arasından bir başkan ve iki divan katibi seçildi. Öğrenciler, mikrofonu alarak kentte görmek istedikleri hizmetleri ve düşüncelerini özgürce dile getirdi. Öğrencilerin en somut talebi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması oldu.

Meclis salonu bu kez çocukların sesiyle yankılandı. Mecliste söz alan miniklerin dilinde alışılmış "park ve oyuncak" talepleri değil; güvenlik ve kamera talebi vardı.

Temsili çocuk meclisinde öğrenciler arasından 1 başkan ve 2 divan katibi seçildi. Oturumu yöneten çocuklar, meclis düzeninde arkadaşlarının talep, öneri ve sorularını dinledi. Mikrofonu alan çocuklar, kentte görmek istedikleri hizmetleri ve düşüncelerini özgürce dile getirdi. Öğrencilerin en büyük somut talebi, okul çevrelerindeki denetimlerin artırılması oldu.