Ekonomi


 Ümit Buget

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası!

AJet, kampanyası ile çocukların bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyor. 0-2 yaş arasındaki bebekler ve 2-12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den 23 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak. İşte detaylar ve tarihler...

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
22.04.2026
saat ikonu 15:49
|
GÜNCELLEME:
22.04.2026
saat ikonu 15:49

, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara özel bir kampanyayla kutluyor. AJet'in 23 Nisan kampanyası ile tüm yurt içi uçuşlarda çocuk misafirlerin biletleri yüzde 50 indirimli olacak.

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası!

AJet, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm yurt içi uçuşlarda çocuk misafirler için biletlerde yüzde 50 indirim kampanyasıyla kutluyor.
Kampanya, 0-2 yaş arası bebekler ve 2-12 yaş arası çocukları kapsıyor.
İndirimli biletler, 22 Nisan 2026 saat 11.00'den 23 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.
Kampanya biletleri, 14 Eylül-15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek.
Kampanya kapsamında 'Basic', 'Flex' ve 'Premium' bilet çeşitlerinde indirim uygulanacak.
Biletler AJET.com ve AJET Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.
AJet'ten çocuklara 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası!

AJet, kampanyası ile çocukların bayram coşkusunu gökyüzüne taşıyor. 0-2 yaş arasındaki bebekler ve 2-12 yaş arasındaki çocuklara özel indirimli biletler, 22 Nisan 2026 tarihinde saat 11.00'den 23 Nisan 2026 saat 23.59'a kadar satışta olacak.

AJet'ten çocuklara 23 Nisan'a özel yüzde 50 indirim kampanyası!

BİLETLER NE ZAMAN KULLANILACAK?

Kampanya biletleri, 14 Eylül-15 Aralık 2026 tarihleri arasındaki tüm yurt içi uçuşlarda kullanılabilecek. Kampanya kapsamında ‘Basic' biletlerin yanı sıra; Flex ve Premium bilet çeşitlerinde de çocuk misafirler için yüzde 50 indirim uygulanacak. Biletler; AJet.com ve AJet Mobil uygulama üzerinden alınabilecek.

