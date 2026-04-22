Ankara'da 23 Nisan alarmı: Trafiğe kapanacak yollar açıklandı

Başkentte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında yarın saat 06.00'dan itibaren bazı yollar kapanacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, GMK Bulvarı, Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Dögol Caddesi ve Sporpark Caddesi'nin tamamı ile Cumhuriyet Caddesi'nin Ulus Kavşak ile Ankara Tren Garı Kavşak arasında kalan bölümünde araç geçişine izin verilmeyecek.

Bu yollara bağlanan cadde ve sokaklar da programlar sona erene kadar araç trafiğine kapatılacak.