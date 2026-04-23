Alkollü sürücünün 'sabır testi': Önce teşekkür etti, sonra ekibi çileden çıkardı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, ilginç bir olaya sahne oldu. H.Ö. yönetimindeki 34 DUG 303 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı ve yol ortasında mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları alkol testinde sürücünün 2.55 promil alkollü olduğunu saptadı. Alkollü sürücüye derhal 25 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ceza makbuzunu alırken ekiplere kendisine yardımcı oldukları için "teşekkür" eden H.Ö., kısa süre sonra polis aracındaki ehliyetini gizlice alıp gitmeye çalışarak ekiplerin sabrını zorladı. Alkol oranının 1 promilin üzerinde olması sebebiyle "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan karakola götürüleceğini öğrenince zorluk çıkaran sürücü, güçlükle sakinleştirilerek ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla otoparka çekilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.