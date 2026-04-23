Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi’nde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre; Cömert Sokak üzerinde seyir halinde olan 46 yaşındaki T.U.Ö. idaresindeki 26 AKS 150 plakalı otomobil ile Çimenler Sokak’tan çıkan 15 yaşındaki E.S. idaresindeki 26 AHD 389 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.D.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Eskişehir'de 'kuralsızlık' çarpıştı! Biri çocuk diğeri alkollü çıktı Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen kazada, alkollü sürücü ve ehliyetsiz genç sürücülerin karıştığı olayda bir kişi yaralandı. Cömert Sokak'ta seyreden 46 yaşındaki T.U.Ö. idaresindeki otomobil ile Çimenler Sokak'tan çıkan 15 yaşındaki E.S. idaresindeki hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki H.D.T. yaralandı. Otomobil sürücüsü T.U.Ö.'nün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi ve kendisine toplam 33 bin 431 TL para cezası kesilerek ehliyetine 6 ay el konuldu. Hafif ticari aracı kullanan 15 yaşındaki E.S.'ye ise 43 bin 719 TL ceza yazıldı. Aracın sahibi olan babasına da 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE VE EHLİYETSİZ GENCE CEZA YAĞDI

Polis ekiplerince yapılan incelemede, otomobil sürücüsü T.U.Ö.’nün 1.43 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye; ‘alkollü araç kullanmak’, ‘kaza yerinde tedbir almamak’, ‘trafiği tehlikeye sokmak’ ve ‘eski tip ehliyetle araç kullanmak’ suçlarından toplam 33 bin 431 TL para cezası kesildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay el konulurken, otomobili de 6 ay süreyle bağlandı.

Hafif ticari aracı kullanan 15 yaşındaki E.S.’ye ise ‘ehliyetsiz araç kullanmak’, ‘trafiği tehlikeye sokmak’ ve ‘kaza yerinde önlem almamak’ suçlarından 43 bin 719 TL ceza yazıldı. Ayrıca aracın sahibi olan babasına da 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Polis ekipleri tarafından olayla ilgili inceleme devam ediyor.