ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 22-28 Nisan 2026! Çarşamba günü oyun konsolu, iPhone 17, akıllı saat, scooter ve drone satışta

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ŞOK’ta hafta boyunca devam edecek indirimler belli oldu. Scooterdan tablete, akıllı cep telefonundan oyun konsoluna, akıllı saatten kulaklığa geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Çift Kameralı Drone 1.799 TL, Bluetooth Hoparlör 599 TL, Playstation 5 Dijital Edition 1 TB Oyun Konsolu 32.999 TL, Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 499 TL, Nostaljik Radyo 699 TL, 20.000 mAh Powerbank 499 TL, Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 8.999 TL, Dönüşebilen Tekerlekli 2’si 1 arada Paten 1.290 TL, Buhar ve Kıvılcım Fonksiyonlu Işın Kılıcı 699 TL, Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araç 899 TL, 50 İnç 750A Televizyon 23.999 TL, 75 İnç Qled Televizyon 46.999 TL, 15C Akıllı Cep Telefonu 9.499 TL, Akıllı Saat Çeşitleri 4999- 5.999 TL arasında raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu Çarşamba neler var? İşte, ŞOK 22-28 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyatları…
Galaxy S25 Ultra 256 GB: 75.999 TL
iPhone 17 256 GB: 75.499 TL
Playstation 5 Digital Edition + 1 TB Oyun Konsolu: 32.999 TL
Playstation 5 Dualsense Oyun Kolu (Siyah): 4.399 TL
Galaxy Tab A11+ 6/128GB Tablet: 7.899 TL
Redmi 15C 256 GB: 9.499 TL
75" GQ 750A 4K QLED Televizyon 46.999 TL
65" GQ 850A 4K QLED Televizyon: 42.999 TL
50" GQ 750A 4K QLED Televizyon : 23.999 TL
Watch 2 MT42X Akıllı Çocuk Saati: 5.999 TL
Watch MT46X Akıllı Çocuk Saati: 5.499 TL
Family Watch MT40X Akıllı Çocuk Saati: 4.999 TL
Çift Kameralı Drone F60: 1.799 TL
Powerbank 20.000 mAh: 499 TL
Çok Fonksiyonlu Masa Lambası: 599 TL
Masaüstü Fan: 399 TL
Nostaljik Radyo Speaker Ns01: 699 TL
Çocuk Scooter: 10.899 TL
Akülü Uzaktan Kumandalı Araba: 8.990 TL
Bisiklet: 699 TL
Dönüşebilen Tekerlekli 2'si 1 Arada Paten: 1.290 TL
Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araç: 899 TL
Işın Kılıcı: 699 TL
Ördekli Büyük Balık Oltası: 129 TL
Hot Wheels Tekli Araba: 115 TL
Elektronik Org: 349 TL
Metal Serbest Teker Araba: 349 TL
Boya Pijama Takımı: 399 TL
Kız Çocuk Tütü Etek: 199 TL
Kız Çocuk T-Shirt Pullu Payetli: 149 TL
Kız/Erkek Çocuk Figürlü Sırt Çantası: 179 TL
Figürlü Çocuk Sandalet: 149 TL
Kız/Erkek Çocuk Şapka Aksesuarlı: 149 TL
Pastel Boya 24'lü (Kasa Arkası Fırsatı): 149 TL
Seramik Kupa (Tonilato): 199 TL
Pipetli Bardak: 100 TL
Kapaklı Müsli Kabı: 50 TL
Minik Kalpler Serisi Kitap Çeşitleri: 79,95 TL
Minik Monsi ile Büyüyorum Kitap Çeşitleri: 159 TL
Tasarım Sende Kitap Çeşitleri: 89,95 TL
Piranha Peluşlu Bluetooth Hoparlör: 599 TL
Bluetooth Hoparlör: 599 TL
Donut Gece Lambası: 399 TL
Deniz Kabuğu Figürlü Takı ve Müzik Kutusu: 299 TL
Bluetooth Kablosuz Kulaküstü Kulaklık: 499 TL
TWS Kulaklık (Futbol/Basketbol): 499 TL
Kalem Pil 4'lü: 34,50 TL
İnce Kalem Pil 4'lü: 33,50 TL