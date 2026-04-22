ŞOK’ta hafta boyunca devam edecek indirimler belli oldu. Scooterdan tablete, akıllı cep telefonundan oyun konsoluna, akıllı saatten kulaklığa geniş ürün yelpazesi dikkat çekti. Çift Kameralı Drone 1.799 TL, Bluetooth Hoparlör 599 TL, Playstation 5 Dijital Edition 1 TB Oyun Konsolu 32.999 TL, Kablosuz Kulaküstü Kulaklık 499 TL, Nostaljik Radyo 699 TL, 20.000 mAh Powerbank 499 TL, Uzaktan Kumandalı Akülü Araba 8.999 TL, Dönüşebilen Tekerlekli 2’si 1 arada Paten 1.290 TL, Buhar ve Kıvılcım Fonksiyonlu Işın Kılıcı 699 TL, Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araç 899 TL, 50 İnç 750A Televizyon 23.999 TL, 75 İnç Qled Televizyon 46.999 TL, 15C Akıllı Cep Telefonu 9.499 TL, Akıllı Saat Çeşitleri 4999- 5.999 TL arasında raflarda olacak. Peki ŞOK’ta bu Çarşamba neler var? İşte, ŞOK 22-28 Nisan aktüel ürünler kataloğu 2026 ve fiyatları…

HABERİN ÖZETİ ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu 22-28 Nisan 2026! Çarşamba günü oyun konsolu, iPhone 17, akıllı saat, scooter ve drone satışta ŞOK Market, 22-28 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğuyla teknolojik ürünlerden çocuk oyuncaklarına kadar geniş bir yelpazede indirimler sunuyor. ŞOK'ta bu hafta oyuncaklardan elektroniğe birçok üründe indirimler bulunuyor. Teknoloji ürünleri arasında Galaxy S25 Ultra, iPhone 17, Playstation 5, akıllı saatler ve çeşitli televizyon modelleri yer alıyor. Çocuklara yönelik ürünler arasında scooter, akülü araba, paten, ışın kılıcı, bisiklet ve oyuncak çeşitleri dikkat çekiyor. Ev elektroniği ve aksesuarları kategorisinde drone, powerbank, hoparlör, kulaklık, radyo ve masa lambası gibi ürünler indirimde. Çeşitli kitaplar, pijama takımı, tütü etek ve sırt çantası gibi tekstil ve kırtasiye ürünleri de katalogda yer alıyor.

ŞOK 22-28 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 2026

Galaxy S25 Ultra 256 GB: 75.999 TL

iPhone 17 256 GB: 75.499 TL

Playstation 5 Digital Edition + 1 TB Oyun Konsolu: 32.999 TL

Playstation 5 Dualsense Oyun Kolu (Siyah): 4.399 TL

Galaxy Tab A11+ 6/128GB Tablet: 7.899 TL

Redmi 15C 256 GB: 9.499 TL

75" GQ 750A 4K QLED Televizyon 46.999 TL

65" GQ 850A 4K QLED Televizyon: 42.999 TL

50" GQ 750A 4K QLED Televizyon : 23.999 TL

Watch 2 MT42X Akıllı Çocuk Saati: 5.999 TL

Watch MT46X Akıllı Çocuk Saati: 5.499 TL

Family Watch MT40X Akıllı Çocuk Saati: 4.999 TL

Çift Kameralı Drone F60: 1.799 TL

Powerbank 20.000 mAh: 499 TL

Çok Fonksiyonlu Masa Lambası: 599 TL

Masaüstü Fan: 399 TL

Nostaljik Radyo Speaker Ns01: 699 TL

Çocuk Scooter: 10.899 TL

Akülü Uzaktan Kumandalı Araba: 8.990 TL

Bisiklet: 699 TL

Dönüşebilen Tekerlekli 2'si 1 Arada Paten: 1.290 TL

Uzaktan Kumandalı Akrobatik Araç: 899 TL

Işın Kılıcı: 699 TL

Ördekli Büyük Balık Oltası: 129 TL

Hot Wheels Tekli Araba: 115 TL

Elektronik Org: 349 TL

Metal Serbest Teker Araba: 349 TL

Boya Pijama Takımı: 399 TL

Kız Çocuk Tütü Etek: 199 TL

Kız Çocuk T-Shirt Pullu Payetli: 149 TL

Kız/Erkek Çocuk Figürlü Sırt Çantası: 179 TL

Figürlü Çocuk Sandalet: 149 TL

Kız/Erkek Çocuk Şapka Aksesuarlı: 149 TL

Pastel Boya 24'lü (Kasa Arkası Fırsatı): 149 TL

Seramik Kupa (Tonilato): 199 TL

Pipetli Bardak: 100 TL

Kapaklı Müsli Kabı: 50 TL

Minik Kalpler Serisi Kitap Çeşitleri: 79,95 TL

Minik Monsi ile Büyüyorum Kitap Çeşitleri: 159 TL

Tasarım Sende Kitap Çeşitleri: 89,95 TL

Piranha Peluşlu Bluetooth Hoparlör: 599 TL

Bluetooth Hoparlör: 599 TL

Donut Gece Lambası: 399 TL

Deniz Kabuğu Figürlü Takı ve Müzik Kutusu: 299 TL

Bluetooth Kablosuz Kulaküstü Kulaklık: 499 TL

TWS Kulaklık (Futbol/Basketbol): 499 TL

Kalem Pil 4'lü: 34,50 TL

İnce Kalem Pil 4'lü: 33,50 TL