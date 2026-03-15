İsrail-ABD ile İran arasında 28 Şubat'ta başlayan savaş 16. gününde devam ediyor. Orta Doğu'da gerilim günden güne artarken savaşın seyriyle ilgili sıcak gelişmeler de yaşanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mücteba Hamaney öldü mü, hayatta mı? Ramazan Bursa'dan "Rusya'da tedavi altında" iddiası Orta Doğu'da gerilimin arttığı ve İsrail-ABD ile İran arasında savaşın sürdüğü 16. günde, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumu hakkında çelişkili iddialar gündeme geldi. Gazeteci Ramazan Bursa, Mücteba Hamaney'in yaralı olarak Rusya'ya götürüldüğünü ve tedavisinin orada devam ettiğini öne sürdü. Bursa, Mücteba Hamaney'in durumu hakkında İran'ın, liderlerinin İran'da olduğunu söylediğini aktardı. ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney'in hayatta olup olmadığını bilmediğini belirterek, eğer hayattaysa ülkesi için teslim olmanın akıllıca olacağını ifade etti.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, savaşın ilk günlerinde İsrail ile ABD'nin saldırıları sonucu hayatını kaybetmişti. Hamaney'in ölümünün ardından İran'da yeni dini lider olarak Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney seçilmişti.

MÜCTEBA HAMANEY ÖLDÜ MÜ, HAYATTA MI?

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney ile ilgili çarpıcı iddialar gündeme geldi. Mücteba Hamaney'in de öldürüldüğü yönünde iddialar ortaya atılırken gazeteci Ramazan Bursa, TGRT Haber ekranlarında Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel programında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mücteba Hamaney'in yaralı olarak Rusya'ya götürüldüğünü belirten Bursa, burada ameliyat edildiğini ve tedavisinin Rusya'da devam ettiğini söyledi.

Bursa, açıklamasında, "Mücteba Hamaney, Rusya'ya gizlice götürülmüş. Yaralandığı için orada ameliyat yapılmış. Şu anda, orada hala Rusya'da tedavisi devam ediyor. Yavaş yavaş dolaşıma girdi yabancı kaynaklardan. Bu yarın Türkiye'de popüler olur. Biz peşinen cevabını verelim. Bilmiyoruz. İran diyor ki, 'Şu anda liderimiz İran'da'" dedi.

"EĞER HAYATTAYSA TESLİM OLMALI"

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından yeni lider olarak seçilen Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in öldüğüne yönelik iddialarla ilgili ABD Başkanı Donald Trump da açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, Mücteba Hamaney’in sağlık durumu hakkında, "Hayatta olup olmadığını bile bilmiyorum. Şimdiye kadar kimse onu gösteremedi" yorumunu yapmıştı.

Hamaney’in hayatta olmadığına dair "söylentiler" olduğunu aktaran Trump, "Eğer hayattaysa, ülkesi için çok akıllıca bir şey yapmalı, o da teslim olmak" demişti.