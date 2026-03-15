İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından yayınlanan videodaki 6 parmak detayının ardından yayınlanan yeni video da tartışılıyor. Netanyahu'nun bir kahveciden kahve alırken çekilen videodaki bazı ayrıntılar uzmanlar tarafından şüpheli bulundu.

Dinle Özetle

Netanyahu'nun kahveli videosu da şüphe uyandırdı: Hareketlerindeki ayrıntılar tartışılıyor

HABERİN ÖZETİ Netanyahu'nun kahveli videosu da şüphe uyandırdı: Hareketlerindeki ayrıntılar tartışılıyor İran'ın misillemesinde öldürüldüğü iddialarına karşı yayınlanan videolardaki detaylar, özellikle Netanyahu'nun altı parmaklı görünmesi ve yeni kahve videosundaki hareketlere rağmen dökülmeyen kahve, şüphe uyandırdı. Netanyahu'nun önceki videosunda altı parmağının görünmesi üzerine yeni bir video paylaşıldı. Yeni videoda, Netanyahu'nun kahve alırkenki hareketlerine rağmen bardaktaki kahvenin dökülmemesi şüphe çekti. Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı, bu durumun MOSSAD'ın bir taktiği olabileceğini ve yapay zekanın henüz insan elini taklit edemediğini belirtti. Netanyahu, öldüğü iddialarına karşı iki elini havaya kaldırarak 10 parmağı olduğunu gösterdi.

NETANYAHU'NUN İKİNCİ VİDEOSU DA ŞÜPHE UYANDIRDI

Netanyahu'nun önceki videosundaki altı parmağının görünmesi üzerine şüphe uyandıran görüntüsünün ardından bu defa elini ve parmaklarının ön plana çıktığı bir görüntü paylaşıldı. Ancak bu defa da hareketli haline rağmen kahvenin dökülmemesi gibi detaylar şüphe uyandırdı.

"MOSSAD BU TARZ EYLEMLERİ SIK YAPAR"

TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında videoyu yorumlayan Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı videoyu analiz ederek MOSSAD'ın bunu taktiksel olarak yapabildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin insan vücudunda elleri ve ayakları taklit edemez. Ama bunu bilerek de yapabiliyorlar. Bu video da Netanyahu çok haraketli ama bardaktaki kahve hareket etmiyor, dökülmüyor. İnanılmaz hareketlerle "Ben buradayım" diye ortaya koymaya çalışıyor. MOSSAD bu tarz eylemleri çok sık yapar. Öldüğü iddiası üretilir ve sonradan ortaya çıkarılarak karşı tarafın istihbaratıyla dalga geçerler. Bu bir taktiktir.”

10 PARMAĞI OLDUĞUNU GÖSTERDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden video yayınladı. Netanyahu, kahve alırken yayınladığı videoda, "Kahve için ölüyorum" ifadelerini kullanarak, öldüğü yönünde çıkan haberleri tiye aldı. Netanyahu, öldüğü haberlerinin ardından sosyal medyada yayınlan bir basın toplantısında 6 parmağının gözükmesi üzerine ise iki elini havaya kaldırarak 10 parmağı olduğunu gösterdi.