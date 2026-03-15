Netanyahu'nun kahveli videosu da şüphe uyandırdı: Hareketlerindeki ayrıntılar tartışılıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran’ın misillemesinde öldürüldüğüne ilişkin sosyal medyada ortaya atılan iddiaların ardından yayınlanan videodaki 6 parmak detayının ardından yayınlanan yeni video da tartışılıyor. Netanyahu'nun bir kahveciden kahve alırken çekilen videodaki bazı ayrıntılar uzmanlar tarafından şüpheli bulundu.
Netanyahu'nun önceki videosundaki altı parmağının görünmesi üzerine şüphe uyandıran görüntüsünün ardından bu defa elini ve parmaklarının ön plana çıktığı bir görüntü paylaşıldı. Ancak bu defa da hareketli haline rağmen kahvenin dökülmemesi gibi detaylar şüphe uyandırdı.
TGRT Haber'de yayınlanan Gündem Özel programında videoyu yorumlayan Siyasal İletişim Uzmanı Prof. Dr. Serhat Ulağlı videoyu analiz ederek MOSSAD'ın bunu taktiksel olarak yapabildiğine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Yapay zeka ne kadar gelişirse gelişsin insan vücudunda elleri ve ayakları taklit edemez. Ama bunu bilerek de yapabiliyorlar. Bu video da Netanyahu çok haraketli ama bardaktaki kahve hareket etmiyor, dökülmüyor. İnanılmaz hareketlerle "Ben buradayım" diye ortaya koymaya çalışıyor. MOSSAD bu tarz eylemleri çok sık yapar. Öldüğü iddiası üretilir ve sonradan ortaya çıkarılarak karşı tarafın istihbaratıyla dalga geçerler. Bu bir taktiktir.”
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, öldüğü yönünde çıkan iddiaların ardından sosyal medya üzerinden video yayınladı. Netanyahu, kahve alırken yayınladığı videoda, "Kahve için ölüyorum" ifadelerini kullanarak, öldüğü yönünde çıkan haberleri tiye aldı. Netanyahu, öldüğü haberlerinin ardından sosyal medyada yayınlan bir basın toplantısında 6 parmağının gözükmesi üzerine ise iki elini havaya kaldırarak 10 parmağı olduğunu gösterdi.