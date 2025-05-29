Yolda zikzak attı, polise ve gazeteciye çatıp poz verdi

Aksaray’da trafiği tehlikeye atan bir sürücü, hem polisle hem de görevini yapan gazeteciyle tartıştı. “Kaburgasız” diyerek gazeteciyi tehdit etti, ardından kameralara poz verip “Boydan çek” dedi.

Aksaray’da gece saatlerinde Ebulfeyz Elçibey Caddesi’nde zikzak çizerek ilerleyen bir sürücü, polis ekipleri tarafından durduruldu. “Çukurlardan kaçtım, arabam kıymetli” diyerek cezaya itiraz eden R.T.Ç. adlı sürücü, polislerin uygulamasını “mantıksız” buldu.

GAZETECİYE "KABURGASIZ" DEDİ

Sakinleşmeyen sürücü bu kez olayı kayda alan gazeteciye yöneldi. “Kaburgasız” diyerek hakaret etti, ardından “Simanı çektim” sözleriyle tehdit etti. O anlarda gazetecinin karşısına geçerek poz veren sürücü, “Boydan çek, iyi çıkıyor muyum?” diye sordu.

Yaklaşık 4 bin liralık ceza kesilen sürücüye yol verilirken, olay kamuoyunun tepkisini çekti.