Dolar ve Euro'da hareketlilik! İşte 7 Ekim 2025 döviz kurları: Dolar, euro ve sterlin fiyatı

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Döviz piyasasındaki hareketlilik ise tam gaz devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 41,7108 liradan, euro 48,8815 TL seviyelerinden işlem görüyor. İşte 7 Ekim 2025 güncel döviz kurları...

7 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

DOLAR NE KADAR OLDU?

ABD Doları: 41,68 (Alış) - 41,72 (Satış)

EURO NE KADAR OLDU?

EURO: 48,81 (Alış) - 48,86 (Satış)

STERLİN NE KADAR OLDU?

STERLİN: 56,08 (Alış) - 56,10 (Satış)

1 DOLAR = 41,72 TL