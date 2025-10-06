Türkiye ile Dünya Bankası arasında 750 milyon dolarlık kredi anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, elektrikte arz güvenliğini sağlamlaştırmak amacıyla adımlar atmayı sürdürüyor. Bu kapsamda, İstanbul'da düzenlenen 11'inci Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, önemli bir anlaşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın refakatinde, TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında TPTS Projesi Kredi Anlaşması imza altına alındı.

ENERJİ İLETİM SİSTEMİ İÇİN 750 MİLYON DOLAR

Toplam bütçesi yaklaşık 750 milyon dolar olan TPTS Projesi, Türkiye'nin enerji iletim sistemini dönüştürme ve güçlendirme yolunda kritik bir rol üstlenecek.

3 TEMEL ALAN HEDEFTE

TPTS Projesi'nin bileşenleri; ‘iletim şebekesinin güçlendirilmesi', ‘şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi' ile ‘TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme' olmak üzere üç temel alana odaklanacak. İletim şebekesinin güçlendirilmesi için 670 milyon dolar kredi söz konusu olacak. Bu kredi ile yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, şebeke güvenilirliği ve dayanıklılığının iyileştirilmesi hedefleniyor.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ENTEGRASYONU

Şebeke işletme ve yönetiminin dijitalleşmesi için de 74 milyon dolar kredi sağlanması öngörülürken, bu tutar ile yenilenebilir enerji entegrasyonunu desteklemek amacıyla şebeke operasyonlarında dijital dönüşüm sağlanacak.

2 MİLYON DOLAR HİBE

Projede TEİAŞ için teknik yardım ve kapasite geliştirme çalışmalarına da yoğunlaşılacak. 2 milyon dolar hibenin söz konusu olacağı aşama, Türkiye'nin ilk Yüksek Gerilim Doğru Akım (HVDC) hattı için fizibilite çalışmalarının yapılmasını da içerecek. Ayrıca, TEİAŞ ile Dünya Bankası arasında yeni kredi anlaşmaları için görüşmeler devam ediyor.