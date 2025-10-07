Gram altın uçuşa geçti! Altın yeni rekorunu kırdı: İşte 7 Ekim güncel gram altın, çeyrek altın fiyatları

Piyasalardaki hareketlilik bu hafta da tam gaz devam ediyor. Her hafta rekor kıran altın fiyatları bu hafta da şaşırtmadı. Uzun süredir yukarı yönlü bir ilerleyiş gösteren altında fiyatlar yeniden uçuşa geçti. 7 Ekim Salı günü gram altın 5 bin 319,65 TL'den işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 7 Ekim 2025 altın fiyatları...

7 EKİM SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.318,10 TL

SATIŞ: 5.319,65 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.933,00 TL

SATIŞ: 9.022,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 17.866,00 TL

SATIŞ: 18.015,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 35.623,00 TL

SATIŞ: 35.892,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.985,52 TL

SATIŞ: 5.210,30 TL