Altın tarihi zirveyi gördü! Yükseliş devam ediyor: İşte 5 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişine tam gaz devam eden altın fiyatları, yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Rekorlara doymayan altın, pazar sabahı 5 bin 209,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 2 Ekim 2025 altın fiyatları...

5 EKİM PAZAR GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 5.208,97₺

Gram altın satış: 5.209,75₺

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 8.740,00₺

Çeyrek altın satış: 8.796,00₺

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 17.480,00₺

Yarım altın satış: 17.604,00₺

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 34.852,00₺

Tam altın satış: 35.073,00₺

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış: 35.591,00₺

Cumhuriyet altını satış: 36.129,00₺

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata altın alış: 35.764,00₺

Ata altın satış: 36.068,00₺