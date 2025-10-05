Altın tarihi zirveyi gördü! Yükseliş devam ediyor: İşte 5 Ekim gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kategoriler
Altın fiyatları tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Yükselişine tam gaz devam eden altın fiyatları, yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar tarafından da yakından takip ediliyor. Rekorlara doymayan altın, pazar sabahı 5 bin 209,75 TL seviyelerinden işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 2 Ekim 2025 altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 5.208,97₺
Gram altın satış: 5.209,75₺
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 8.740,00₺
Çeyrek altın satış: 8.796,00₺
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 17.480,00₺
Yarım altın satış: 17.604,00₺
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 34.852,00₺
Tam altın satış: 35.073,00₺
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 35.591,00₺
Cumhuriyet altını satış: 36.129,00₺
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 35.764,00₺
Ata altın satış: 36.068,00₺