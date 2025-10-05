Dolar ve Euro ne kadar oldu? İşte 5 Ekim güncel döviz kurları

Kategoriler
Haftanın son gününde döviz kurlarında hareketlilik devam ediyor. Dolar ve Euro’nun Türk Lirası karşısındaki değer artışı ise yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, dolar - Euro fiyatları bugün kaç lira? Güncel dolar fiyatları ne? İşte güncel döviz kurları ve piyasalardaki son durum…
ABD Doları: 41,65 (Alış) - 41,71 (Satış)
EURO: 48,93 (Alış) - 49,03 (Satış)
STERLİN: 56,07 (Alış) - 56,35 (Satış)
1 DOLAR = 41,71 TL