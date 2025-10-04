İslam Memiş'ten 'ev ve araba' uyarısı: Cebinde altın ve dövizi olanlar..

Kategoriler
Finansal analist İslam Memiş, elindeki altını, Türk lirası ya da diğer yatırımlarıyla ev alıp almama konusunda kararsız kalan yatırımcıları, katıldığı yayında tarih vererek uyardı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in yorumları şöyle şekillendi:
''Gerçek varlık satın alacağız. O yüzden Kasım ayını bekleyin. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın bugünlerde açıklamış olduğu müjdelerin devamını bekliyorum şahsen. Birçok kalemde yeni müjdeler bekliyorum.
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan yine bekliyorum. Dolayısıyla insanlar artık altınlarını dövizlerini bozdurmak için aslında bir bahane bulmuş olacaklar. Neden biriktirdi zaten? Ev, araba almak, iş kurmak için vs.
Kasım ayında artık yavaş yavaş hareketlilik başlar. O yüzden özellikle Kasım ayına kadar bekleyin. Dışarıda jeopolitik gerilim tarafında Kasım ayına kadar riskler, stresler artabilir ki belki muhtemeldir, tekrar bir ABD İran gerginliği yaşayabiliriz ama bu sağlıksız yükselişlerin devamı anlamına gelmeyebilir.
Birikim yapanlar, tasarruf yapanlar, gerçek varlık satın almak için hükümetin açıkladığı yeni müjdelerle birlikte bu hayallerine ulaşacaklarına bir dönem bence geldi. 2026 yılında bu müjdelerin aksiyonu alınır. Yani kuralar, kampanyalar, başvurular..."
4 Ekim 2025 tarihli çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları şöyle:
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış: 5.208,97 TL
Satış: 5.209,75 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış: 8.714,00 TL
Satış: 8.799,00 TL