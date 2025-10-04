Kedi ile tilki çocuklar gibi eğlendi! O anlar kamerada

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde normalde birbirinden uzak duran kedi ile tilkinin bir araya gelerek oyun oynaması, kayıtlara geçti. Şemdinli Seyir Tepesi’nde karşılaşan kedi ve tilki, adeta çocuklar gibi neşeyle koşturup oynayarak, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şemdinli sakinleri, bu güzel anın fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.