Kedi ile tilki çocuklar gibi eğlendi! O anlar kamerada

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde normalde birbirinden uzak duran kedi ile tilkinin bir araya gelerek oyun oynaması, kayıtlara geçti. Şemdinli Seyir Tepesi’nde karşılaşan kedi ve tilki, adeta çocuklar gibi neşeyle koşturup oynayarak, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Şemdinli sakinleri, bu güzel anın fotoğraf ve videolarını sosyal medyada paylaştı.