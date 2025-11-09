Galatasaray'da mağlubiyet sözleri: "Çok kötü oynadık"

Kategoriler
Galatasaray'da an itibarıyla öz eleştiri yapıldı. Abdülkerim Bardakcı ve Roland Sallai, Kocaelispor mağlubiyetinin ardından net konuştu.
"Kazanmamız gereken bir maçtı ama kaybettik. Benim fikrimce çok kötü oynadık. Bunu en kısa zaman düzeltip seriye devam edeceğiz. Buraya kadar gelip bize destek veren taraftarımıza teşekkür ediyorum."
"3 puan için gelmiştik. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. En iyi performansımızı göstermediğimizi biliyoruz. Öğrenmemiz gereken hatalar var. Hala lideriz ve bu şekilde devam etmek istiyoruz."