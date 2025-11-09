Menü Kapat
19°
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Selçuk İnan'dan Galatasaray zaferi sonrası taktik detaylar!

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray galibiyeti ardından açıklamalarda bulundu. Genç hoca, Galatasaray'ın taktiğinin beklediği gibi olduğunu anlattı.

Selçuk İnan'dan Galatasaray zaferi sonrası taktik detaylar!
Trendyol 'de , 'ı 1-0 mağlup etti. Kocaelispor Teknik Direktörü , Galatasaray zaferine dair önemli detaylar paylaştı.

Selçuk İnan'dan Galatasaray zaferi sonrası taktik detaylar!

KOCAELİSPOR'DA SELÇUK İNAN'DAN MAURO ICARDİ VURGUSU

"Galatasaray'ın iki forvetle başlamasını bekliyordum. Icardi'nin oynaması ve forvet arkasında konumlanması, önlemini aldığımız bir hamleydi. Tarkan bu yüzden sahadaydı. Top bizdeyken ön alan baskısını kırmayı hedefledik ve oldu. Öz güvenli oynadık. Çok iyi mücadele ettik. İnandık. En nihayetinde şu an ligin en formda takımını, en güçlü ekiplerinden birini mağlup ettik. Tebriği, alkışı, oyuncularım hak ediyor. Onlarla gurur duyuyorum. Kendi adımıza geliştirmemiz gereken şeyler var. Oyunu kontrol ettiğimiz zaman dilimini artırmamız lazım. Bugün son bölümde geriye yaslandık ama maçı kazanmayı bildik."

Selçuk İnan'dan Galatasaray zaferi sonrası taktik detaylar!

Sıkça Sorulan Sorular

KOCAELİSPOR İÇ SAHADA GALATASARAY'I EN SON NE ZAMAN YENMİŞTİ?
Körfez temsilcisi, 1984'ten bu yana ilk kez Galatasaray'ı kendi evinde mağlup etti.
