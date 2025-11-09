Selçuk İnan'dan Galatasaray zaferi sonrası taktik detaylar!

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor, Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Galatasaray zaferine dair önemli detaylar paylaştı.

KOCAELİSPOR'DA SELÇUK İNAN'DAN MAURO ICARDİ VURGUSU

"Galatasaray'ın iki forvetle başlamasını bekliyordum. Icardi'nin oynaması ve forvet arkasında konumlanması, önlemini aldığımız bir hamleydi. Tarkan bu yüzden sahadaydı. Top bizdeyken ön alan baskısını kırmayı hedefledik ve oldu. Öz güvenli oynadık. Çok iyi mücadele ettik. İnandık. En nihayetinde şu an ligin en formda takımını, en güçlü ekiplerinden birini mağlup ettik. Tebriği, alkışı, oyuncularım hak ediyor. Onlarla gurur duyuyorum. Kendi adımıza geliştirmemiz gereken şeyler var. Oyunu kontrol ettiğimiz zaman dilimini artırmamız lazım. Bugün son bölümde geriye yaslandık ama maçı kazanmayı bildik."