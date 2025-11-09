Galatasaray'da transfer zirvesi: Yıldız hücumcu için pazarlıklar resmen başladı!

Galatasaray'da Ademola Lookman transferi için geri sayıma geçildi. Halihazırda Ademola Lookman'ın Atalanta'dan ayrılmak istediği süreçte, Süper Lig devi de vites yükseltti.

GALATASARAY SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN MASADA

Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman için Atalanta ile pazarlıklara başladı. Esasen ise sarı kırmızılıların; güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen ve 2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ı, zorunlu satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşmaya dahil etmesi bekleniyor.

GALATASARAY TRANSFERDE AVANTAJLI

Geçen sezon Atalanta'nın eski hocası Gian Piero Gasperini ile tartışan Ademola Lookman, geçtiğimiz hafta da mavi siyahlıların şu anki antrenörü Ivan Juric ile sorun yaşamış ve İtalya ekibinin sabrını epey zorlamıştı.

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE ATALANTA KARİYERİ

Atalanta ile bugüne kadar 127 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 53 gol ile 25 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.