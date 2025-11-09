Menü Kapat
Spor
Avatar
Editor
 | Burak Ayaydın

Galatasaray'da transfer zirvesi: Yıldız hücumcu için pazarlıklar resmen başladı!

Galatasaray'dan flaş bir transfer hamlesi geldi. Galatasaray yönetimi, bir süredir ilgilendiği Ademola Lookman için görüşmelere başladı.

Galatasaray'da transfer zirvesi: Yıldız hücumcu için pazarlıklar resmen başladı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
09.11.2025
saat ikonu 18:23
|
GÜNCELLEME:
09.11.2025
saat ikonu 18:23

'da Ademola Lookman transferi için geri sayıma geçildi. Halihazırda Ademola Lookman'ın 'dan ayrılmak istediği süreçte, devi de vites yükseltti.

GALATASARAY SÜRPRİZ TRANSFER İÇİN MASADA

Galatasaray yönetimi, Ademola Lookman için Atalanta ile pazarlıklara başladı. Esasen ise sarı kırmızılıların; güncel piyasa değeri 40 milyon Euro olarak gösterilen ve 2027 yazına kadar Atalanta ile sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ı, zorunlu satın alma opsiyonunu barındıran bir kiralık anlaşmaya dahil etmesi bekleniyor.

Galatasaray'da transfer zirvesi: Yıldız hücumcu için pazarlıklar resmen başladı!

GALATASARAY TRANSFERDE AVANTAJLI

Geçen sezon Atalanta'nın eski hocası Gian Piero Gasperini ile tartışan Ademola Lookman, geçtiğimiz hafta da mavi siyahlıların şu anki antrenörü Ivan Juric ile sorun yaşamış ve İtalya ekibinin sabrını epey zorlamıştı.

Galatasaray'da transfer zirvesi: Yıldız hücumcu için pazarlıklar resmen başladı!

GALATASARAY'IN TRANSFER GÜNDEMİNDEKİ ADEMOLA LOOKMAN VE ATALANTA KARİYERİ

Atalanta ile bugüne kadar 127 karşılaşmada yer alan Nijeryalı, 53 gol ile 25 asistlik özel bir katkı sağlamıştı.

Galatasaray'da transfer zirvesi: Yıldız hücumcu için pazarlıklar resmen başladı!

Sıkça Sorulan Sorular

GALATASARAY'DA BAŞKA YILDIZ TRANSFERİ OLACAK MI?
Süper Lig devi, A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu için de ayrıca temaslarda bulunuyor.
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#transfer
#süper lig
#atalanta
#Ademola Lookman
#Spor
