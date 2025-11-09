Galatasaray Kocaelispor deplasmanında | SÜPER LİG CANLI MAÇ ANLATIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor deplasmanına çıkıyor. Çağdaş Altay'ın düdük çalacağı mücadele, bugün saat 17.00 itibarıyla başlayacak ve futbolun coşkusunu Körfez'den Türkiye'ye taşıyacak.

KOCAELİSPOR-GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Linetty, Agyei, Nonge, Tayfur, Serdar.

https://x.com/Kocaelispor/status/1987203510505439607?s=20

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Lemina, Abdülkerim, Eren, Sara, Torreira, Sane, Barış, Icardi, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1987263904955965860?s=20

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Galatasaray'da Yunus Akgün ile İlkay Gündoğan, Kocaelispor maçında oynayamayacak.

GALATASARAY KAZANMAK İSTİYOR

Trendyol Süper Lig'deki son maçında Trabzonspor ile berabere kalan Galatasaray, bugün Kocaelispor'u mağlup etmek ve liderlik yolunda hata yapmadan devam etmek istiyor.

KOCAELİSPOR'DA KRİTİK VİRAJ

Körfez temsilcisi, kendi sahasında Galatasaray'ı yenmeyi ve camia adına yükseliş dönemi başlatmayı hedefliyor. Ayrıca da Kocaelispor; Trendyol Süper Lig’de şu ana kadar çıktığı 11 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Yeşil siyahlı ekip, topladığı 11 puanla ligin 13. sırasında konumlandı.

https://x.com/Kocaelispor/status/1987183116163662010?s=20

GALATASARAY'IN KOCAELİSPOR MAÇI İÇİN KAMP KADROSU

Uğurcan Çakır, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sané, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay, Mario Lemina.